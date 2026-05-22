Noche de Galerías 2026: exposiciones, circuitos de buses y todo lo que necesitás saber

La “Noche de Galerías” nació en el año 2015, en el marco de una iniciativa de la entonces recientemente conformada Asociación de Galerías de Arte del Paraguay (Asgapa). Este sábado 23, de 17:00 a 22:00, el evento celebrará su edición número 12 sumando a otras galerías que no forman parte de la asociación y al Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

“Dos años después de la fundación (de Asgapa) iniciamos con ‘Noche de galerías’. Con plata de nuestros bolsillos porque dijimos ‘vamos a sacar aunque no tengamos auspiciantes”, recordó el galerista Pablo Ávila.

La iniciativa despertó el interés del público y también de los auspiciantes que fueron sumando apoyos a este evento, que se ha realizado cada año de forma ininterrumpida.

En este sentido, Ávila recordó que el primer año de la pandemia se hizo por Zoom y, al año siguiente, con las medidas de distanciamiento y tapabocas.

“El tercer año, que ya estábamos más libres de esas restricciones, la respuesta de vuelta fue masiva. Desde el 2023, hace tres años venimos felices”, acotó.

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Este año, por primera vez, la “Noche de Galerías” cuenta con un curador general. Este rol está a cargo del reconocido curador y crítico de arte paraguayo Ticio Escobar.

Ávila señaló que no hubo una temática específica, sino que cada galería propuso “lo que le parecía correcto o la intención de traer un artista determinado o muchos artistas, porque hay galerías que van a tener colectivas grandes donde van a tener muchos artistas”.

“Las personas tienen menos miedo de entrar a las galerías”

Federico Cortázar afirmó que a través de este evento, hoy “las personas tienen menos miedo de entrar a las galerías”. Agregó que muchas veces el público temía ingresar “porque pensaban que se les cobra y no es así”.

“Esto es muy espontáneo y gratuito. A no ser que quieran comprar. Si quieren comprar ya es otra cosa”, agregó Ávila.

En este sentido, los galeristas destacaron la importancia de este evento para la formación del público, ya que a menudo los visitantes quedan sorprendidos con el trabajo de los artistas y aprenden a leer los comentarios de los curadores o del que hace el texto de sala.

“Es importante ver un sustento teórico. Muchas veces decimos ‘¿y qué habrá querido decir con esto?’ El artista muchas veces no hay una cosa que quiera decir, el artista de repente ya está en su oficio y quiere hacer, hacer y hacer. Desde luego, si se sienta a reflexionar lo que está haciendo, va a sacar conclusiones", remarcó Ávila.

Los galeristas también afirmaron que reservan la mejor exposición para la “Noche de galerías”, atendiendo al carácter masivo que tiene este evento.

Maestros consagrados y artistas emergentes

La programación de “Noche de galerías” ofrece la posibilidad de apreciar el trabajo de maestros consagrados y también de artistas emergentes de la escena local.

En la galería Arte Actual se presentará “Trayectoria y trascendencia”, una amplia colección de obras realizadas por el recordado artista Koki Ruiz (1957-2024).

“No es una retrospectiva. Tenemos obras desde los 80 hasta ahora, inclusive su última obra. Inclusive esa obra que le pintó a los héroes de la pandemia, que eran los médicos”, comentó Cortázar. Detalló que en total se exhibirán 56 obras del reconocido artista, en diferentes técnicas.

Galería Fábrica, por su parte, recordará a Ricardo Migliorisi (1948-2019) con “Migliorisi: casi todo”. La muestra reunirá fotografía, escritura poética, pinturas, dibujos, vídeo y grabados de diferentes momentos de su larga carrera.

“Esta muestra recalca el carácter plural de su obra que incursiona en casi todos los ámbitos de la producción visual y se proyecta en el teatro, la escenografía, el vestuario y el diseño. Su iconografía irreverente y audaz deviene una figuración definida y profundamente peculiar en el ámbito de las artes visuales de nuestro país”, señaló al respecto Ticio Escobar.

Agregó que Migliorisi constituye un caso particular en el desarrollo de dichas artes, ya que “su obra desarrolla contenidos y temas poco explorados”. También indicó que su movimiento se mantiene “fiel a un eje de significaciones inconfundibles suyas: humor y erotismo, absurdo, irreverencia y sueño”.

Entre las exposiciones que propone el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” está el legado de Josefina Plá (1903-1999) con “Allí donde terminan de colgarse las hamacas del viento”.

La exposición destaca los grabados y cerámicas con motivos payaguá, proponiendo un diálogo con los murales que actualmente luce el centro cultural en su fachada.

En esta edición de “Noche de Galerías” también se podrá disfrutar de las obras de destacados artistas nacionales como Félix Toranzos, Marcos Benítez, Mónica González, Alfredo Quiroz, Joaquín Sánchez, Julia Isídrez, Carlo Spatuzza, William Paats, entre otros.

Entre los artistas emergentes está Santiago Ávila que presentará, en la galería Pablo Ávila, la muestra “Trinchera”. Esta será la primera exposición individual del artista que presentará una obra inspirada en el Cabichu’i, el periódico de trinchera de la Guerra contra la Triple Alianza.

Las obras están trabajadas en técnica mixta, a partir de una serigrafía de los grabados que aparecían en esta publicación.

Casa Amarilla, un nuevo espacio

En el marco de esta “Noche de galerías”, este sábado también se hará la inauguración de La Cabina Galería, ubicada dentro de Casa Amarilla.

En este espacio se presentará la muestra “Cómplices”, curada por Fernando Moure y producida por David Ocampos. La exposición presentará obras recientes de Fernando Amengual, Leticia Casati, Marcela Dioverti y Nelson Martinesi.

Circuitos de buses: ¿cuántos hay y cómo serán?

Esta edición de “Noche de galerías” contará con buses gratuitos que saldrán desde 14 puntos de partida, acompañados de guías especializados quienes irán ofreciendo detalles acerca de las muestras y de los artistas.

Para participar de este circuito de buses hay que registrarse previamente en la web https://ndg.asgapa.org.py/registro-en-buses/.

Los puntos de partida de esta edición serán las galerías: Arte Actual, Artística, Casa Mayor, Del Rey, Exaedro, Expresiones, Fábrica, Fuga Centro, Fuga Villa Morra, Matices, Pablo Ávila, Verónica Torres, Viedma y el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

Los interesados en participar también pueden recorrer las galerías por su cuenta y armar su propio circuito. Más allá de la “Noche de galerías”, varias de las muestras quedarán habilitadas hasta por un mes.