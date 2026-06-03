“Centro, cabeza, gol” combina el fútbol y el arte en la Casa de la Integración de CAF

La Casa de la Integración de CAF (Avda. Mcal. López c/ Rca. Dominicana) albergará, a partir de este jueves 4 de junio, la muestra “Centro, cabeza, gol. La fiesta paraguaya del fútbol”, sumándose a la expectativa por la presencia de la Albirroja en el Mundial.

La muestra, que cuenta con la curaduría de Damián Cabrera, apunta a explorar el fútbol como fenómeno cultural, comunitario y estético.

La exposición toma su nombre, según resalta el texto, de una de las secuencias tácticas más habituales de ataque de los seleccionados paraguayos.

“En ocasiones, la estrategia suele ser descalificada por poco sofisticada; pero sus resultados, cuando favorables, son celebrados con efusión: se reconoce acaso en la jugada cierta astucia y sentido de oportunidad apreciados como un rasgo idiosincrático de los jugadores paraguayos”, añade.

Destaca además que la cultura del fútbol es extendida en el Paraguay y ha generado arraigo en todo el territorio. “Diversas expresiones de singularidad cultural se desarrollan tanto alrededor del fútbol corporativo como en los torneos más populares en zonas suburbanas y rurales, así como en la experiencia lúdica y comunitaria de los niños en las canchitas de barrio”, agrega.

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Entre estas expresiones menciona a la arquitectura de las canchas, los signos de colores distintivos de cada club, la confección de pelotas, los cánticos y vítores, o las mascotas de los equipos.

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El texto añade que “estos elementos configuran la experiencia del fútbol como un fenómeno festivo del Paraguay que ha sido acompañado incluso por la mirada artística”.

“Desde el histórico registro fotográfico de los clubes hasta miradas fotográficas contemporáneas al deporte y sus alrededores; o desde expresiones pictóricas de artistas modernos populares hasta perspectivas contemporáneas que han explorado el fútbol temáticamente”, remarca.

La experiencia festival del fútbol

En este sentido, destaca que “Centro, cabeza, gol” reunirá obras pictóricas, instalaciones, fotografías, audiovisuales y literarias que exploran el fútbol desde las imágenes como una experiencia festiva, sin obviar las complejidades sociales y las tensiones involucradas en el deporte.

En la muestra, cuyo acto inaugural será a las 18:30, se podrán encontrar obras de artesanos de Areguá, balones Medina, así como trabajos de Jorge Sáenz, Bettina Brizuela, Mónica Matiauda, Benjazmín Ocampos, José María Blanch, entre otros.

Tras su inauguración, la muestra podrá ser visitada con entrada libre y gratuita. Para más información se puede visitar la cuenta de Instagram @casadelaintegracion.