Talleres de literatura y escritura abren espacios de reflexión y creación

Entre las propuestas que iniciarán este mes se encuentra el Taller de Crítica Literaria, una instancia pensada para profundizar la lectura desde una mirada analítica y reflexiva.

El espacio propone herramientas para interpretar, analizar y evaluar obras literarias, atendiendo tanto sus dimensiones formales como los contextos históricos, culturales y simbólicos en los que se inscriben. Está dirigido a escritores, docentes y lectores interesados en el diálogo crítico con los textos.

El taller comenzará el 10 de febrero, se desarrollará de manera virtual los martes de 19:00 a 20:30 y tendrá una duración de dos meses. La coordinación estará a cargo de Irina Ráfols y la inversión mensual es de G. 170.000. Al finalizar, se entregará certificado de participación. Las inscripciones se realizan a través del enlace disponible en linktr.ee/bibrooseveltpy.

Otra de las propuestas es el Taller de Escritura Testimonial, también coordinado por Irina Ráfols, que invita a trabajar la escritura a partir de la experiencia personal.

El enfoque del taller apunta a transformar lo vivido en un relato, utilizando la escritura como herramienta de catarsis, autoconocimiento y construcción de un mensaje que dialogue con otros. No se requiere experiencia previa, ya que el espacio está pensado para quienes deseen rescatar y narrar historias propias.

El inicio está previsto para el 9 de febrero, con encuentros virtuales los lunes de 19:00 a 20:30, a lo largo de dos meses. La inversión mensual es de G. 170.000 y también se otorgará certificado al cierre del taller. Las personas interesadas pueden inscribirse mediante el mismo enlace de la Biblioteca Roosevelt.

A estas propuestas se suma un taller presencial coordinado por el escritor Damián Cabrera, que plantea una exploración conceptual y literaria a partir de la figura del jardín.

El espacio parte de la idea del jardín como un archivo biológico y cultural, atravesado por viajes, procesos históricos, poéticas e ideologías, para establecer un diálogo con la escritura entendida como un arreglo íntimo que se abre al mundo.

A lo largo del taller se abordarán textos vinculados tanto al jardín doméstico como al público, y se trabajará con registros literarios que dialoguen con las dinámicas propias de la jardinería, especialmente a través de la combinación de estrategias retóricas.

El taller se desarrollará los días 10, 17 y 24 de febrero y 3 de marzo, de 19:00 a 21:00, en Tragaluz / Espacio Transversal (Telmo Aquino 3772 esq. Flores Cantero). El costo total es de G. 250.000.