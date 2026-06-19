Artes Plásticas
19 de junio de 2026 a la - 17:00

“Centro, Cabeza, Gol”: muestra de arte ofrece visita guiada e intercambio de figuritas

Varios arcos de fútbol en diferentes tamaños, dispuestos sobre una superficie verde en un ambiente interior.
Instalación de Bettina Brizuela que forma parte de la exposición 'Centro, cabeza, gol' en la Casa de la Integración de CAF.Instagram, @casadelaintegracion

“Centro, Cabeza, Gol: La fiesta paraguaya del fútbol ” es una muestra que, a partir del arte, se sumó a la fiebre mundialista. La exposición habilitada en la Casa de la Integración de CAF ofrecerá este sábado una visita guiada y un espacio de intercambio de figuritas del Mundial.

Por Maripili Alonso

¿Te imaginaste intercambiar figuritas del Mundial en una muestra de arte? Este sábado 20 será posible hacerlo en el marco de la exposición “Centro, cabeza, gol. La fiesta paraguaya del fútbol” que está habilitada en la Casa de la Integración de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

El intercambio se dará luego de una visita guiada a la exposición, de 16:00 a 18:00. La muestra cuenta con la curaduría de Damián Cabrera y reúne trabajos de diversos artistas y artesanos en torno a la experiencia del fútbol como fenómeno festivo en el Paraguay.

Tres cerditos de cerámica en colores variados, expuestos en pedestales de madera en un fondo claro simulado césped.
Tres figuras de cerámica en forma de cerditos, realizadas por artesanos de Areguá, son exhibidas en la Casa de la Integración.

La muestra reúne trabajos de artistas como Bettina Brizuela, José María Blanch, Benjazmín Ocampos, Jorge Sáenz, artesanos de Areguá, entre otros.

Pinturas, instalaciones, cerámica, fotografía y más se pueden encontrar en esta muestra, que puede ser visitada en el local ubicado sobre la Avda. Mcal. López c/ República Dominicana, con acceso libre y gratuito.

Vitrina con balones de fútbol marrón y tres ilustraciones coloridas de futbolistas en acrobacias en un museo.
La exposición destaca ilustraciones de futbolistas y balones de fútbol en el museo de la Casa de la Integración de CAF.
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