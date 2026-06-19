“Centro, Cabeza, Gol”: muestra de arte ofrece visita guiada e intercambio de figuritas

¿Te imaginaste intercambiar figuritas del Mundial en una muestra de arte? Este sábado 20 será posible hacerlo en el marco de la exposición “Centro, cabeza, gol. La fiesta paraguaya del fútbol” que está habilitada en la Casa de la Integración de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

El intercambio se dará luego de una visita guiada a la exposición, de 16:00 a 18:00. La muestra cuenta con la curaduría de Damián Cabrera y reúne trabajos de diversos artistas y artesanos en torno a la experiencia del fútbol como fenómeno festivo en el Paraguay.

La muestra reúne trabajos de artistas como Bettina Brizuela, José María Blanch, Benjazmín Ocampos, Jorge Sáenz, artesanos de Areguá, entre otros.

Pinturas, instalaciones, cerámica, fotografía y más se pueden encontrar en esta muestra, que puede ser visitada en el local ubicado sobre la Avda. Mcal. López c/ República Dominicana, con acceso libre y gratuito.