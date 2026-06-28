“Pensar-con barro”: invitan a taller de feminismo y cerámica

La fabulación especulativa es un concepto popularizado por la ecritora y filosófa Donna Haraway, quien utilizó este método narrativo y filosófico que desdibuja los límites entre la realidad y la ficción en obras como “Manifiesto Cyborg”. En la misma, la autora expone que el cyborg no tiene un origen “puro”, como el mito de la creación del barro.

Obras como la de Haraway, Ursula K. Le Guin, de varias otras autoras de latinoamerica, o de Lorena Campbell, feminista comunitaria o de las feministas del Abya Yala, serán estudiadas en un taller abierto a todo el público para posteriormente crear “texto-objetos”, es decir, objetos que sean preguntas o relatos, o simplemente amuletos, cuencos o sellos relacionados a las obras literarias.

La fusión de ambas actividades, la de leer, analizar y debatir textos, con la cerámica, se íntegra con la ceramista Verónica Fernández, más conocida como Veroka, quien además plantea una filosofía de trabajo con la cerámica de manera más artesanal.

“Surgió de la idea de poder materializar también lo que se piensa desde los feminismos. Hace un tiempo que yo también estoy como en esa búsqueda de ¿cómo te juntas a conversar sobre lo que lees y como eso se materializa?, y en conversaciones también lo que sale esto de la propuesta que tiene la cerámica, y no solo la cerámica en sí, sino de la técnica que trabaja Veroka", indicó Jessica Pereira, organizadora del evento.

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Literatura feminista y cerámica

Jessica explicó que la iniciativa nace del deseo de experimentar la lectura de los textos de feministas latinoamericanas, ya que están mucho más cercanas a cosas que las mujeres paraguayas pasan.

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“Queremos jugar un poco con esos textos para que a través de la cerámica podamos crear texto-objetos, le llamamos nosotras. Esa es como nuestra apuesta, que esos objetos que salgan de la cerámica estén cargados de la conversación, de los sentires, del encuentro”, concluye.

El evento tendrá un ciclo de cuatro encuentros presenciales, los cuales pueden elegirse entre dos opciones: sábados 4, 11, 18 y 25 de julio, o domingos 5, 12, 19 y 26 de julio. El costo de inscripción es de G. 450.000 por persona y los cupos son limitados.

Indican que no se necesita experiencia y para más información se pueden contactar a veroka.ceramika o chejess en Instagram.