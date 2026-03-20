“Ñande Yvy”: ceramistas hacen gira nacional para enseñar el arte y conectar con la tierra

Marcelo Constantino realiza junto a Verónica Fernández (Veroca) y otros ceramistas una gira nacional en la que brindan talleres de cerámica ancestral en el marco del proyecto “Ñande Yvy” (nuestra tierra), con el que además de enseñar las técnicas que utilizan las artesanas locales, buscan que los participantes reconecten con su propia arcilla.

Los talleres son intensivos y se realizan tres días seguidos los fines de semana, iniciando viernes y culminando domingo. Además del uso de la arcilla para moldearla y darle forma, también enseñan técnicas para lo que llaman “la quema”, que es basicamente cocinar las piezas con calor.

Según comentó Marcelo, con esta gira buscan descentralizar la cerámica, aprovechando el auge que atraviesa la artesanía, pero cuya actividad se desarrolla principalmente en Asunción y Central.

“Pudimos venir con este objetivo de descentralizar la cerámica, probar también la arcilla local, porque tenemos mucha arcilla aquí en Ñembucú, los humedales, también del río. Entonces, no significa que sí o sí hay que comprar de Areguá para poder hacer artesanías o cerámica, sino que hay una investigación que podemos hacer del territorio también para conectar con nuestros humedales y con nosotros mismos también a la hora de realizar una pieza”, indicó.

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Cerámica como trabajo

Marcelo se dedica desde hace siete años a la cerámica y destacó que es un trabajo para muchas personas, no solo un hobby, aunque también puede convertirse en un muy buen pasatiempo.

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“Empecé vendiendo macetas. Me dio ganas de hacer macetas de diseño como con caras, con texturas y eso me llevó después a otras partes, a tazas, a tomar más talleres, seguir formándome, conocer otros artesanos también y es infinito. Actualmente estoy con el desarrollo de los esmaltes, que es como un vidrio que se le pone a la cerámica, sumergiéndome en la parte más química, porque muchos años hice la la cerámica tradicional que es el taller que vinimos a proponer, porque se cocina con leña”, relató.

Agregó que para la cerámica tradicional no son necesarias tantas herramientas, por lo que para participar del taller no se necesitan demasiados elementos, ni siquiera un horno, como muchas veces requieren otros talleres.

Señaló que una de las cosas que más cuesta de la cerámica es la paciencia que te obliga a tener, ya que te obliga a bajar los tiempos, siendo que el día de hoy todo es acelerado. La cerámica invita a bajar un cambio y seguir el ritmo que el arte propone, que es lento, un día se preparan las piezas, otro día se secan y al otro se queman.

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Ceramistas paraguayas

Marcelo contó que tienen la intención de contar con diferentes artesanos y artesanas, como Carolina Noguera, ceramista de la ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera (ciudad hoy reconocida tras el concierto de Sabrina Carpenter en el Asuncionico), localidad en la que vive una gran diversidad de artesanos.

Las experiencias y técnicas de estos ceramistas, que desde hace años se dedican a la artesanía, enriquecerían aún más los talleres, ya que compartirían sus experiencias y conocimientos.

“Ella trabaja con el barro negro, por ejemplo, y sin esmaltes. Entonces es otra versión y otra visión también. Yo aprendí con una maestra que sigue enseñando actualmente, se llama Gladys Mas, ella enseña en el centro de Asunción y enseña cerámica precolombina, con técnicas tradicionales, con fuego, sin esmaltes, con la técnica del bruñido, que es pasar una piedrita para impermeabilizar la pieza, para que quede brillante y que no absorba agua”, detalló.

Explicó que al utilizar la técnica del bruñido, uno ya puede tomar su mate, cargar su cocido, o el líquido que sea, ya que el recipiente no absorve el mismo, siendo que la arcilla es porosa y al usar esta técnica, se elimina los poros, quedando la superficie lisa como en los cántaros.

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Talleres gratuitos en Pilar y Ciudad del Este

Los talleres duran tres días: viernes, sábado y domingo, si bien lo ideal es participar los tres días, esta no es una condición excluyente. Quien pueda y quiera participar solo un día, como observador puede acercarse a conocer. Para quienes quieran más información, se pueden contactar al 0992 42 49 18 o a través del perfil de Jardín Mainumby de Instagram.

En Pilar estarán este fin de semana y en Ciudad del Este se realizarán el 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril. Los talleres no tienen costo y es un proyecto seleccionado en la edición 2025 del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). Los mismos se realizan en espacios públicos, como la Plaza de los Héroes de Pilar.

El mismo es abierto para adultos y niños, ya que la cerámica siempre estuvo en las familias paraguayas, como con el kambuchi, cántaro que se utiliza para almacenar agua fresca.

“Hay una herencia que sigue viva acá en Paraguay, que tiene muchísimo valor histórico también, esto de aprender de tu mamá sin ir a una escuela es increíble. Esa herencia viva que queremos seguir transmitiendo”, concluyó.