El arte contemporáneo dialoga con la memoria de San Roque González en El Cabildo

La muestra reúne un total de doce corazones escultóricos, fruto del trabajo conjunto de los artistas visuales Liliana Sykora, José Quevedo y Rubén Sykora.

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“A través de las obras, el símbolo del corazón abandona su lectura puramente anatómica para configurarse como un territorio de reflexión sobre la identidad, la espiritualidad y la memoria colectiva del Paraguay”, detalla el comunicado de la exposición.

“Las piezas que componen la exhibición se caracterizan por una cuidada exploración estética donde convergen elementos tradicionales de la artesanía local (como el delicado tejido del ñandutí) con técnicas y acabados contemporáneos, incluyendo texturas orgánicas, detalles en dorado y plateado, y un intenso tratamiento cromático”, explica el texto.

Entre los trabajos presentados se destacan creaciones como “El Corazón de la Patria”, “La Conexión del Cielo”, “El Hilo de la Vida” y “Con el Corazón en la Mano”, las cuales se integran al conjunto conceptual para ofrecer al público una experiencia contemplativa y emotiva.

La cita inaugural que abrirá las puertas de esta propuesta al público será este viernes 24 de julio, a las 19:00, en las instalaciones del Centro Cultural de la República El Cabildo, ubicado sobre la Avenida República entre Río Manduvirá y Río Tebicuary. Las personas interesadas en recorrer la muestra podrán hacerlo con acceso totalmente libre y gratuito.