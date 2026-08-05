Jorge Enciso explora la memoria y el territorio en la muestra “En torno al vacío”

La muestra, presentada por Verónica Torres Colección de Arte y Galería Casa Mayor con curaduría de Adriana Almada, abrirá sus puertas este jueves 6 de agosto, de 18:00 a 21:00, en el espacio ubicado sobre Malutin 263, en el barrio Villa Morra de Asunción.

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En esta nueva propuesta, Enciso reúne una serie de esculturas en cerámica desarrolladas a partir de un prolongado proceso de exploración personal.

Sus obras están realizadas mediante la técnica del colombín, uno de los procedimientos más antiguos de la cerámica, basado en la superposición de rollos de arcilla. Sobre esas superficies incorpora esgrafiados y capas de engobe que construyen un entramado de signos repetitivos, evocando sistemas de escritura, mapas imaginarios y otras formas de registro simbólico.

A través de estas piezas, el artista aborda temas como la memoria, el territorio y la identidad, estableciendo un diálogo entre la tradición cerámica guaraní y las búsquedas del arte contemporáneo. La exposición también propone una reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza y cuestiona las miradas que sitúan a la humanidad como centro de todas las cosas.

En el texto que acompaña la muestra, Enciso afirma que entiende la cerámica como un territorio donde convergen lo ancestral y el presente, un espacio para recuperar memorias, expresar inquietudes y pensar las múltiples formas de existencia y de verdad.

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Jorge Enciso inició su formación junto a la reconocida ceramista Julia Isídrez, experiencia que marcó el desarrollo de un lenguaje artístico propio. Desde entonces ha consolidado una trayectoria con exposiciones individuales en Paraguay y Brasil, además de participar en numerosas muestras colectivas. En 2024 recibió el Premio Adquisición Colección Mendonca en la Feria de Arte Oxígeno, y sus obras forman parte de diversas colecciones privadas del país.