Artes Plásticas
05 de agosto de 2026 a la - 17:01

Jorge Enciso explora la memoria y el territorio en la muestra “En torno al vacío”

Escultura de cerámica con patrón de relieve y agujeros en la parte superior, presentada en un fondo blanco.
Una de las obras de Jorge Enciso, que estará en exposición a partir de este jueves.Gentileza

La cerámica como espacio de memoria, identidad y reflexión sobre el vínculo entre el ser humano y su entorno es el eje de “En torno al vacío”, la nueva exposición del artista paraguayo Jorge Enciso, que será inaugurada este jueves 6 en Casa Mayor.

Por ABC Color

La muestra, presentada por Verónica Torres Colección de Arte y Galería Casa Mayor con curaduría de Adriana Almada, abrirá sus puertas este jueves 6 de agosto, de 18:00 a 21:00, en el espacio ubicado sobre Malutin 263, en el barrio Villa Morra de Asunción.

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En esta nueva propuesta, Enciso reúne una serie de esculturas en cerámica desarrolladas a partir de un prolongado proceso de exploración personal.

Sus obras están realizadas mediante la técnica del colombín, uno de los procedimientos más antiguos de la cerámica, basado en la superposición de rollos de arcilla. Sobre esas superficies incorpora esgrafiados y capas de engobe que construyen un entramado de signos repetitivos, evocando sistemas de escritura, mapas imaginarios y otras formas de registro simbólico.

Escultura de cerámica abstracta en tonos marrones y grises, con textura visual de panal, en un fondo neutro.
Obras en cerámica de diferentes tamaños expondrá Jorge Enciso en Casa Mayor.

A través de estas piezas, el artista aborda temas como la memoria, el territorio y la identidad, estableciendo un diálogo entre la tradición cerámica guaraní y las búsquedas del arte contemporáneo. La exposición también propone una reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza y cuestiona las miradas que sitúan a la humanidad como centro de todas las cosas.

En el texto que acompaña la muestra, Enciso afirma que entiende la cerámica como un territorio donde convergen lo ancestral y el presente, un espacio para recuperar memorias, expresar inquietudes y pensar las múltiples formas de existencia y de verdad.

Jorge Enciso inició su formación junto a la reconocida ceramista Julia Isídrez, experiencia que marcó el desarrollo de un lenguaje artístico propio. Desde entonces ha consolidado una trayectoria con exposiciones individuales en Paraguay y Brasil, además de participar en numerosas muestras colectivas. En 2024 recibió el Premio Adquisición Colección Mendonca en la Feria de Arte Oxígeno, y sus obras forman parte de diversas colecciones privadas del país.

Jarrones y ollas de cerámica de Jorge Enciso, expuestos en galería, rodeados de un ambiente artístico y contemporáneo.
La inauguración oficial para ver estas piezas será a partir de las 18:00.