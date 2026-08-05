La OSCA recibirá a dos solistas de la Ópera de Berlín en un concierto gratuito

Bajo la dirección de su titular, Luis Szaran, la OSCA ofrecerá su cuarto concierto oficial de la temporada este jueves 6 de agosto, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi).

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Como invitados internacionales participarán el tenor Thaisen Rusch y la mezzosoprano Ireene Ollino, ambos integrantes de la escena operística alemana.

El programa recorrerá obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Richard Wagner, Franz Lehár y Ernesto De Curtis, además de composiciones de Otto Nicolai, Ralph Benatzky y Paul Abraham, en una propuesta centrada en algunos de los grandes clásicos de la ópera y la opereta.

Invitados de la Ópera de Berlín con la OSCA

Thaisen Rusch desarrolló su formación musical entre Finlandia y Alemania, donde obtuvo una maestría en canto en la Escuela Superior de Música Hanns Eisler de Berlín. A lo largo de su carrera ha actuado en escenarios como la Deutsche Oper Berlin, la Staatsoper Unter den Linden y la Filarmónica de Berlín, además de colaborar como solista con importantes orquestas alemanas. Desde la temporada 2025-26 es artista residente de la Orquesta Sinfónica de Cámara de Berlín.

Por su parte, la mezzosoprano germano-estoniana Ireene Ollino se formó en Estonia, Estados Unidos y Alemania, completando también su maestría en la Escuela Superior de Música Hanns Eisler de Berlín. Ha sido distinguida en concursos internacionales de canto y ha interpretado diversos papeles en producciones operísticas, además de presentarse en la Ópera Estatal de Berlín. Desde la temporada 2023-24 integra el coro de la Ópera Alemana de Berlín como segunda contralto.

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El concierto es organizado por la Sociedad Filarmónica de Asunción y la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Paraguay, el Instituto Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA), el Goethe-Zentrum y el Goethe-Institut.