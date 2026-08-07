Artes Plásticas
07 de agosto de 2026 a la - 17:28

“Barro de estrellas”, la muestra que rinde homenaje a Elsa Wiezell en su centenario

Libro 'Barro de Estrellas' de Elza Wiezell en una superficie blanca con fotografías y notas manuscritas alrededor.
Fotografías de Elza Wiezell y la portada de su libro 'Barro de estrellas' se exhibirán en la muestra homenaje de la Casa Bicentenario de las Artes Visuales.Gentileza, Luis Vera

“Barro de estrellas. 100 años de Elsa Wiezell” es el nombre de la muestra que será habilitada este sábado 8 en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales. Con curaduría de Luis Vera, la exposición rinde homenaje a la polifacética artista paraguaya.

Por ABC Color

“Barro de estrellas” es una muestra que apunta a destacar el legado lírico, la producción pictórica y el trabajo pedagógico de Elsa Wiezell (1926-2014), cuyo centenario de nacimiento se cumple el próximo 19 de noviembre.

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La exposición, que cuenta con la curaduría de Luis Vera, será inaugurada este sábado 8 a las 18:00 en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler” (Azara 845 c/ Tacuary).

Pinturas, libros, fotografías de época, manuscritos, muebles y objetos personales serán parte de esta muestra que plantea un recorrido exhaustivo por el universo creativo de Wiezell.

Según destacó Vera, esta exposición se presenta “como un acto de justicia histórica que sitúa a Wiezell no solo como una gran poeta, sino como una artista con una enorme riqueza en su obra plástica, marcada por la singular vibración impresionista, estructurada dentro de una propuesta contemporánea”.

El curador indicó además que Wiezell, en el ámbito de las artes visuales, “exploró la pintura desde una expresividad de trazo libre, rico en textura y color, donde paisajes, formas abstractas y las referencias cósmicas dialogan de manera estrecha con la poética de sus textos”.

Cuatro mujeres en distintas poses, algunas en la playa, otras en retratos, mostrando sonrisas y vestimenta veraniega.
Fotografías de la artista Elza Wiezell que serán parte de la exposición en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales.

En cuanto a su obra literaria, señaló que la artista “desarrolló una técnica estructural única en la literatura hispana: la técnica del espejo”.

“Destaca en su legado este aporte singular, innovando con su poesía basada en los cánones de la música dodecafónica, una técnica creada y desarrollada por ella, fundamentada en la música de doce tonos”, añadió.

En este marco, Vera presenta en esta muestra una instalación denominada “El barro en el espejo” que presenta el cruce del universo de Wiezell, sintetizando la tensión entre la materia y la palabra en su obra.

“Utiliza el escritorio original de la poeta como un contenedor, —el “barro” de la obra en proceso— y lo enfrenta a la óptica del reflejo", anticipó.

Un hombre sostiene un papel y habla mientras cuatro mujeres lo observan atentamente en un ambiente con arte en las paredes.
Imagen de una exposición de la artista Elsa Wiezell que será parte de esta muestra homenaje.

Esta obra propone que la poesía de Wiezell no como objeto La instalación propone que la poesía de Wiezell no como objeto inerte, sino una luz que necesita de la superficie reflectante del espectador para descifrar su verdadero sentido cosmogónico.

¿Quién fue Elsa Wiezell?

La artista Elsa Wiezell se destacó como parte de la generación del ‘50. Se graduó en Filosofía en la Universidad Nacional de Asunción y desarrolló una fructífera carrera en las letras y las artes plásticas, además de desarrollar una destacada labor docente en la enseñanza del arte a través de su escuela Bellas Artes Miserere.

Mujer mayor con cabello canoso y blusa azul sonríe sentada en un sofá con pared de piedra detrás.
Elsa Wiezell durante entrevista ofrecida a ABC Color en el año 2003.

Wiezell fue además cofundadora del periódico “El feminista” para la lucha por los derechos de la mujer, especialmente sobre la igualdad de derechos civiles y políticos; y del Museo de Arte Moderno de Asunción, un proyecto que buscaba legitimar la producción contemporánea frente a las instituciones tradicionales.

Entre los reconocimientos que obtuvo están la Mención de Honor Escritores Guaraníes y Mención de Honor Liga Pro Derechos de la Mujer (1956); Mejores Poetas del Mundo, representante de la poesía paraguaya (Ben Porter California, EE. UU.) y Miembro de Honor (phi Sigma) The Nacional Foreign Language, entre otros.

La artista falleció en Asunción el 23 de agosto de 2014 a los 87 años de edad.