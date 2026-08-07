Artes Plásticas
07 de agosto de 2026 a la - 15:06

“Mbovyvy Vy’a” reúne a 23 artistas en una muestra colectiva de joyería y objetos en Areguá

Diecisiete artistas, principalmente mujeres, posan sonrientes en un ambiente acogedor con piso de ladrillo, vestidos en su mayoría de oscuro.
Un grupo de los artistas que presentan sus obras como parte de la exposición de joyería y objetos de la muestra “Mbovyvy Vy’a”.Gentileza

La muestra colectiva “Mbovyvy Vy’a” propone un recorrido por el trabajo de 23 artistas que exploran la joyería, los accesorios y los objetos colgantes desde múltiples lenguajes y materiales. La exposición puede visitarse todos los sábados y domingos de agosto y setiembre en el Centro Cultural Areté, de Areguá.

Por ABC Color

Tras su apertura a finales de julio, “Mbovyvy Vy’a” permanecerá abierta al público durante todos los fines de semana de agosto y septiembre, de 11:00 a 18:00, en el Centro Cultural Areté, con acceso libre y gratuito.

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La propuesta reúne obras concebidas desde diversas disciplinas y técnicas, donde la arcilla, el vidrio, los textiles y las muestras botánicas se convierten en materia prima para la creación de joyería, accesorios y piezas colgantes.

Los organizadores explican que la exposición nace como un espacio de intercambio y experimentación colectiva. “Cada pieza que cuelga es el resultado de un rito íntimo y compartido; un javorái de formas y colores que se convierte en conversación y refugio. Les invitamos a recorrer este mercado de maravillas con curiosidad, a observar cómo las piezas se balancean y a descansar en este tiempo suspendido”, expresaron al presentar la iniciativa.

Dos mujeres conversan, una de cabello largo y blusa clara, la otra canosa. Fondo artístico con objetos coloridos colgantes.
Varias de las obras que se pueden apreciar en el marco de esta exposición.

“Mbovyvy Vy’a”: entre el juego, el arte y la palabra

La propuesta busca alejarse del formato tradicional de una exposición para ofrecer una experiencia que privilegia el encuentro entre artistas, materiales y visitantes. En ese sentido, los impulsores describen la muestra como “un mercado imaginario” en el que convergen cerámica, tela y vidrio, combinando “la urgencia de lo cotidiano y la pausa de lo ritual”.

Asimismo, señalaron que el proceso creativo estuvo marcado por el trabajo compartido y el deseo de fortalecer los vínculos a través del arte. “Para nosotros, crear ha sido una excusa para el encuentro, invocando la alegría de jugar y conectar con el ñe’ẽ (la palabra alma)”, añadieron.

La exposición reúne trabajos de Andy Martínez Espínola, Alejandra Corvalán, Ayelen Van Humbeeck, Bienvenida Páez Monges, Fátima Acosta, Flor Banquer, Gabriela Benítez, Gaby Monroy, Jazmín Brizuela y Laura Giucich.

También hay obras de Leila Buffa, Magali Casartelli, María Paz González, Mariel Fatecha, Marcelo Cardozo, Nati Boniati, Noelia Buttice, Ofelia Fisman, Rogelia Romero, Ruru Sañuq, Valentina Coscia, Verónica Fernández y Satina Chamorro.

Mujeres en galería, una de perfil mirando una ventana, otra con móvil, rodeadas de obras de arte y flores blancas.
La muestra se podrá visitar todos los fines de semana de agosto y septiembre.

El Centro Cultural Areté, un espacio para el desarrollo cultural en Areguá

La muestra se desarrolla en el Centro Cultural Areté, ubicado sobre Mariscal Estigarribia y Domingo Martínez Irala, en la ciudad de Areguá. El espacio, impulsado por la artista Lucy Yegros y en funcionamiento desde julio de 2025, fue creado con el objetivo de promover la cultura, fortalecer el desarrollo local y generar oportunidades para artistas y comunidades, proyectando además sus actividades hacia otros ámbitos del país y del exterior.