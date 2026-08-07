“Mbovyvy Vy’a” reúne a 23 artistas en una muestra colectiva de joyería y objetos en Areguá

Tras su apertura a finales de julio, “Mbovyvy Vy’a” permanecerá abierta al público durante todos los fines de semana de agosto y septiembre, de 11:00 a 18:00, en el Centro Cultural Areté, con acceso libre y gratuito.

Lea más: Crear canciones también se aprende: el taller que busca despertar nuevos compositores en Paraguay

La propuesta reúne obras concebidas desde diversas disciplinas y técnicas, donde la arcilla, el vidrio, los textiles y las muestras botánicas se convierten en materia prima para la creación de joyería, accesorios y piezas colgantes.

Los organizadores explican que la exposición nace como un espacio de intercambio y experimentación colectiva. “Cada pieza que cuelga es el resultado de un rito íntimo y compartido; un javorái de formas y colores que se convierte en conversación y refugio. Les invitamos a recorrer este mercado de maravillas con curiosidad, a observar cómo las piezas se balancean y a descansar en este tiempo suspendido”, expresaron al presentar la iniciativa.

“Mbovyvy Vy’a”: entre el juego, el arte y la palabra

La propuesta busca alejarse del formato tradicional de una exposición para ofrecer una experiencia que privilegia el encuentro entre artistas, materiales y visitantes. En ese sentido, los impulsores describen la muestra como “un mercado imaginario” en el que convergen cerámica, tela y vidrio, combinando “la urgencia de lo cotidiano y la pausa de lo ritual”.

Asimismo, señalaron que el proceso creativo estuvo marcado por el trabajo compartido y el deseo de fortalecer los vínculos a través del arte. “Para nosotros, crear ha sido una excusa para el encuentro, invocando la alegría de jugar y conectar con el ñe’ẽ (la palabra alma)”, añadieron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La exposición reúne trabajos de Andy Martínez Espínola, Alejandra Corvalán, Ayelen Van Humbeeck, Bienvenida Páez Monges, Fátima Acosta, Flor Banquer, Gabriela Benítez, Gaby Monroy, Jazmín Brizuela y Laura Giucich.

También hay obras de Leila Buffa, Magali Casartelli, María Paz González, Mariel Fatecha, Marcelo Cardozo, Nati Boniati, Noelia Buttice, Ofelia Fisman, Rogelia Romero, Ruru Sañuq, Valentina Coscia, Verónica Fernández y Satina Chamorro.

El Centro Cultural Areté, un espacio para el desarrollo cultural en Areguá

La muestra se desarrolla en el Centro Cultural Areté, ubicado sobre Mariscal Estigarribia y Domingo Martínez Irala, en la ciudad de Areguá. El espacio, impulsado por la artista Lucy Yegros y en funcionamiento desde julio de 2025, fue creado con el objetivo de promover la cultura, fortalecer el desarrollo local y generar oportunidades para artistas y comunidades, proyectando además sus actividades hacia otros ámbitos del país y del exterior.