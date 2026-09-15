“Contar el Arte” reunirá a tres invitados internacionales en una edición sin precedentes

El arte, la cultura y el universo Yanomami se cruzarán en esta edición de “Contar el Arte”, la cuarta de este año del ciclo que lleva adelante la Fundación Texo. El encuentro será este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 19:00.

“El Arte en el encuentro con Otros Mundos” se denomina esta actividad sin precedentes, enmarcada en la celebración del décimo aniversario de la fundación dedicada al arte contemporáneo.

Los invitados internacionales de esta edición de “Contar el Arte” son:

Hervé Chandès: ex director general de la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Fundación Cartier para el arte contemporáneo), institución que lideró durante décadas impulsando encuentros entre el arte contemporáneo, la ciencia y las culturas indígenas.

Bruce Albert: antropólogo francés que trabaja junto al pueblo Yanomami desde 1975 y coautor, junto a Davi Kopenawa, de La caída del cielo . También desarrolló junto a Chandès importantes proyectos sobre el universo Yanomami en la Fondation Cartier.

Joseca Yanomami: artista indígena de la Amazonía brasileña, quien traduce en dibujos los relatos, mitos, cantos chamánicos y escenas de la vida Yanomami.

La charla se llevará a cabo en el local de la Fundación Texo (Paraguarí 852) y será de acceso gratuito. Los interesados en ser parte de esta actividad pueden registrarse a través de este enlace.