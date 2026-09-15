Artes Plásticas
15 de septiembre de 2026 a la - 14:59

Palabras que se vuelven imágenes: Paraguay e Italia dialogan a través de la escritura cursiva

Mural con texto caligrafiado 'la torre di Babel' en tonalidades suaves de verde, amarillo, rosa y azul, sobre fondo blanco.
Una de las obras de la muestra toma la escritura cursiva como punto de partida para explorar su dimensión visual y convertir palabras y trazos en parte de una propuesta artística.Gentileza

Una palabra, una frase o un trazo manuscrito pueden convertirse también en materia para una obra de arte. Esa es la premisa de “ARTOUR-O il MUST y LA ‘CURSIVA’”, muestra que reunirá en Asunción a 49 artistas de Paraguay e Italia en torno a la escritura cursiva y sus posibilidades expresivas.

Por ABC Color
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La escritura cursiva, cada vez menos presente en la vida cotidiana, se convierte en el punto de partida de una propuesta que busca observarla desde otro lugar: no solamente como una manera de escribir, sino como una forma de expresión capaz de activar imágenes, ideas y emociones.

“ARTOUR-O il MUST y LA ‘CURSIVA’” reúne a 49 artistas paraguayos e italianos que trabajan a partir de palabras y frases significativas escritas en cursiva. En cada caso, esos trazos funcionan como punto de partida para desarrollar una obra y explorar las posibilidades visuales y conceptuales de la escritura.

La propuesta plantea así un diálogo entre dos culturas a través de un elemento que trasciende las fronteras: el lenguaje visual. Paraguay e Italia confluyen en una exposición donde la escritura funciona como materia común para distintas miradas y formas de creación.

Obra artística con estructuras amarillas y paisaje de montañas azules y naranjas, acompañada de un texto reflexivo en la parte superior.
Las palabras escritas a mano adquieren nuevas posibilidades dentro de la exposición, donde la cursiva deja de ser únicamente un medio de comunicación y pasa a integrarse a la obra.

Para el Prof. Vincenzo Liguori, director del Instituto Dante Alighieri Paraguay, la cursiva tiene una dimensión que va más allá de su función práctica. “La escritura cursiva no es solo una forma de escribir; refleja el pensamiento en su inmediatez y fluidez, favorece la creatividad y abre nuevos caminos a la mente”, señala.

El proyecto está firmado por la Arq. Prof. Tiziana Leopizzi, de Dante Alighieri Arte, y propone también recuperar la relación con una forma de escritura que ha ido perdiendo presencia frente a otras maneras de comunicarnos. En este caso, las palabras dejan de ser únicamente un vehículo para transmitir un mensaje y pasan a integrarse al proceso de creación de una obra.

Obra abstracta con líneas y colores sobre fondo blanco, sin personas visibles en un entorno artístico.
La muestra reúne distintas aproximaciones a la escritura cursiva, utilizada por los artistas como materia para expresar ideas, emociones y asociaciones a través del lenguaje visual.

La muestra abrirá al público el miércoles 16 de septiembre, a las 18:30, en el Salón Giuseppe Verdi del Instituto Dante Alighieri, ubicado en Alberdi esquina Humaitá, Asunción. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de setiembre, de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00, y los sábados, de 8:00 a 12:30. Los domingos permanecerá cerrada.

El acceso es libre y gratuito, con reserva previa obligatoria. Las reservas pueden realizarse al 0974 812 022 o mediante el correo institutoda@dante.edu.py.