Palabras que se vuelven imágenes: Paraguay e Italia dialogan a través de la escritura cursiva

La escritura cursiva, cada vez menos presente en la vida cotidiana, se convierte en el punto de partida de una propuesta que busca observarla desde otro lugar: no solamente como una manera de escribir, sino como una forma de expresión capaz de activar imágenes, ideas y emociones.

“ARTOUR-O il MUST y LA ‘CURSIVA’” reúne a 49 artistas paraguayos e italianos que trabajan a partir de palabras y frases significativas escritas en cursiva. En cada caso, esos trazos funcionan como punto de partida para desarrollar una obra y explorar las posibilidades visuales y conceptuales de la escritura.

La propuesta plantea así un diálogo entre dos culturas a través de un elemento que trasciende las fronteras: el lenguaje visual. Paraguay e Italia confluyen en una exposición donde la escritura funciona como materia común para distintas miradas y formas de creación.

Para el Prof. Vincenzo Liguori, director del Instituto Dante Alighieri Paraguay, la cursiva tiene una dimensión que va más allá de su función práctica. “La escritura cursiva no es solo una forma de escribir; refleja el pensamiento en su inmediatez y fluidez, favorece la creatividad y abre nuevos caminos a la mente”, señala.

El proyecto está firmado por la Arq. Prof. Tiziana Leopizzi, de Dante Alighieri Arte, y propone también recuperar la relación con una forma de escritura que ha ido perdiendo presencia frente a otras maneras de comunicarnos. En este caso, las palabras dejan de ser únicamente un vehículo para transmitir un mensaje y pasan a integrarse al proceso de creación de una obra.

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La muestra abrirá al público el miércoles 16 de septiembre, a las 18:30, en el Salón Giuseppe Verdi del Instituto Dante Alighieri, ubicado en Alberdi esquina Humaitá, Asunción. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de setiembre, de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00, y los sábados, de 8:00 a 12:30. Los domingos permanecerá cerrada.

El acceso es libre y gratuito, con reserva previa obligatoria. Las reservas pueden realizarse al 0974 812 022 o mediante el correo institutoda@dante.edu.py.