“Maestros del Arte Popular e Indígena”: Fundación Texo habilita muestra en el Espacio Cultural Itaú

Luego de 13 años, este jueves a las 20:00 se presentará la segunda edición de la muestra “Maestros del Arte Popular e Indígena”, una exposición que recupera una iniciativa histórica de la Fundación Texo.

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La muestra, que cuenta con la curaduría de Fernando Allen y Fredi Casco, ocupará el Espacio Cultural Itaú del Centro Cultural del Puerto de Asunción presentando obras de artistas de diferentes territorios y tradiciones.

Obras y artistas de la muestra “Maestros del Arte Popular e Indígena del Paraguay”

Arte textil, tallas en madera, dibujo, pintura y cerámica serán parte de esta muestra, que apunta a reafirmar el compromiso de la Fundación Texo con la investigación, difusión y puesta en valor de las distintas expresiones que forman parte de la identidad cultural paraguaya.

Las obras de la muestra “Maestros del Arte Popular e Indígena” pondrán en diálogo técnicas, materiales, saberes y formas de creación transmitidas a través de generaciones.

Los artistas que participan de esta edición de la muestra son:

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Esteban Klassen

Salmi López Balbuena

Efacio Álvarez

Jorge Carema

Carolina Noguera

Narcisa Ramos

Esperanza Gómez

Doriana Falcón

Angélica Klassen

Floriberta Fermín

Richart Peralta

José Escobar

Simón Pychangui

Patricio Jiménez

Desde la Fundación Texo señalaron que la muestra busca reconocer el valor de estas producciones no solo como expresiones artísticas, sino también como formas de preservar memoria, identidad y conocimiento.

“Cada pieza representa una manera particular de relacionarse con el territorio, la comunidad y la cultura, acercando al público a la diversidad de lenguajes que conforman el arte popular e indígena del Paraguay”, añadieron.

El regreso de la Fundación Texo a un proyecto histórico luego de 13 años

Señalaron además que esta segunda edición tiene un significado especial al retomar, más de una década después, un proyecto que forma parte de su historia y actualizar su mirada sobre el arte popular e indígena, reconociendo la vigencia y el valor de sus protagonistas y sus obras en el Paraguay contemporáneo.

La primera edición de la muestra se realizó en el año 2013 en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” y reunió obras de once artistas en el marco del proyecto “Selección Texo”. Al año siguiente, la muestra fue habilitada en la Maison de L’Amérique Latine en París, Francia.

Esta segunda edición de la muestra “Maestros del Arte Popular e Indígena del Paraguay” se enmarca en la celebración de los 10 años de la Fundación Texo y es presentada por la Fundación Itaú.

La exposición cuenta además con el apoyo del Holding TEXO, La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Confines del Paraguay y la Secretaría Nacional de Cultura.

Tras su inauguración, la muestra podrá ser visitada de miércoles a sábados de 14:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.