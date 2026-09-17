Convocan al Premio MIRÁ de Arte Contemporáneo, con un galardón de G. 15 millones

La Fundación Breede convoca a artistas y colectivos a participar del Premio MIRÁ de Arte Contemporáneo 2026, una iniciativa que busca fortalecer la producción artística nacional y promover el diálogo entre las artes visuales, el diseño, la arquitectura y el patrimonio. Las obras seleccionadas integrarán una exposición colectiva dentro de la programación de la Feria MIRÁ Paraguay.

Lea más: “Maestros del Arte Popular e Indígena”: Fundación Texo habilita muestra en el Espacio Cultural Itaú

La primera edición paraguaya de la feria se desarrollará del 10 al 22 de noviembre en Casa Ardissone, ubicada en 25 de Mayo 871 entre Tacuary y Estados Unidos, en el Centro Histórico de Asunción. El proyecto llega al país luego de iniciar su recorrido en 2021 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con una propuesta que articula arte, diseño, arquitectura y patrimonio.

El premio está dirigido tanto a artistas emergentes como a creadores de trayectoria, nacidos en Paraguay o extranjeros que cuenten con una residencia legal mínima de dos años en el país y sean mayores de 18 años. También pueden postularse colectivos de artistas. En estos casos, la inscripción deberá incluir los nombres de todos sus integrantes y será realizada por uno de ellos en representación del grupo.

La obra ganadora recibirá G. 15.000.000, el trofeo Trompo, otorgado por la feria, y un certificado de reconocimiento. El concurso también contempla menciones de honor, que recibirán sus respectivos certificados.

Con esta primera edición en Asunción, MIRÁ busca generar espacios de circulación y encuentro para artistas y galerías paraguayas y bolivianas, así como propiciar conexiones con nuevos públicos, coleccionistas e instituciones. La organización plantea además la feria como una plataforma de proyección para el talento creativo de la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La edición paraguaya estará bajo la dirección curatorial de Adriana Almada, la dirección general de Óscar Costa y la dirección creativa del arquitecto Miguel Ruiz. La iniciativa se suma, además, a la agenda cultural de un año en el que Paraguay será sede de MICSUR, con la intención de contribuir a la proyección internacional de las industrias creativas del país.

Las bases y condiciones completas del Premio MIRÁ de Arte Contemporáneo 2026, así como el formulario de postulación, están disponibles en mira.com.py/premio.