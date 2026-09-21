“Premio Freedom 250″: CCPA y la Embajada de EE.UU. abren llamado a concurso de escultura

En el marco de la conmemoración del 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos de América, el CCPA habilitó ayer una convocatoria a artistas visuales para el Premio Freedom 250. Se trata de un concurso de escultura, que cuenta con el patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay.

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El llamado estará habilitado hasta el 30 de octubre y, en el marco de este certamen, se seleccionará una propuesta escultórica que será realizada y posteriormente emplazada de manera permanente en un espacio público de la Costanera Norte de Asunción.

“El Premio Freedom 250 invita a los artistas a desarrollar propuestas capaces de interpretar los valores de libertad, democracia e innovación, así como los lazos construidos entre Paraguay y los Estados Unidos en ámbitos como la cultura, la ciencia y la economía”, señalaron los organizadores, a través de un comunicado de prensa.

Indicaron además que “a través de la escultura y su relación con el espacio público, el concurso propone generar una obra conmemorativa que trascienda la celebración de una fecha y establezca un diálogo permanente con la ciudad y sus habitantes”.

¿Cuáles son los requisitos para participar por el Premio Freedom 250?

La convocatoria para el Premio Freedom 250- Concurso de escultura está dirigida a los artistas visuales nacidos en Paraguay o con residencia continua en el país durante los últimos cinco años, mayores de 18 años.

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Las propuestas deberán presentarse bajo un seudónimo y ajustarse a las bases y condiciones establecidas en este concurso como las medidas a considerar para la obra, la presentación de un portfolio de trabajo y la materialidad, el lenguaje artístico y la seguridad de la obra.

El ganador recibirá por parte del CCPA un total de 6.500 dólares americanos (unos G. 39 millones) en concepto de diseño y realización total de la obra.

Para los interesados en participar, habrá dos sesiones de preguntas y respuestas:

Sesión presencial: viernes 25 de septiembre, 19:00 en la sede central del CCPA (Avda. España 352, Asunción).

Sesión virtual: martes 29 de septiembre, 19:00 (enlace de acceso disponible en los canales oficiales de la organización).

Las bases y condiciones, así como el formulario de inscripción se pueden encontrar en el enlace habilitado para este concurso. También está disponible el correo electrónico concursofreedom250@ccpa.edu.py.