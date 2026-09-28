“Caminos de la Ópera Lírica”: un festival que reúne tradición, creación y nuevas voces

La primera jornada será este martes 29 de septiembre, a las 20:00, en el Teatro Tom Jobim de la Embajada del Brasil (Eligio Ayala esq. Perú), con el programa “Nuevas latitudes líricas. Ópera contemporánea de Paraguay, Italia y México”.

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La propuesta estará dedicada a distintas formas de creación lírica contemporánea e incluirá cuatro estrenos mundiales. El programa reunirá obras de Girolamo Deraco, Andrea Tinacci, Horacio Viñales Méndez, Eduardo Caballero y Diego Sánchez Haase.

Entre las piezas se encuentra “Gastón Gadín. Monólogo de un fusilado”, una ópera en diez microcuadros con libreto de Pedro Parédez Argüello y música de Sánchez Haase, que tendrá su estreno mundial durante esta gala.

La velada contará con la participación del tenor José Mongelós, el violinista Juan Ignacio López, el violinista y director musical invitado Horacio Viñales Méndez, el violonchelista Santiago Olmedo, la pianista Romina Peralta, el actor y director escénico Alessandro J. Bianchi y el propio Diego Sánchez Haase como director musical.

Ópera, tradición y nuevas creaciones

El festival continuará el martes 6 de octubre, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi), con “Díptico italiano”, programa que reunirá “Livietta e Tracollo”, de Giovanni Battista Pergolesi, y “Michele”, de Girolamo Deraco, esta última en estreno mundial.

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El viernes 16 de octubre, también a las 20:00 y en el Teatro Municipal, será el turno de “Don Giovanni”, de Wolfgang Amadeus Mozart, en una versión semi-escenificada. La producción reunirá a artistas de Brasil, Paraguay e Italia junto a la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional.

De esta manera, la programación propone un recorrido que conecta distintas etapas de la creación operística, desde el repertorio histórico hasta obras contemporáneas y nuevos lenguajes.

Formación y creación operística

“Caminos de la ópera lírica” también llevará su propuesta al terreno de la formación. Entre el 8 y el 10 de octubre, Alessandro J. Bianchi desarrollará un taller de dramaturgia de la escena en la Casa Bicentenario de la Música (Cerro Corá 848 entre Tacuary y Estados Unidos).

El compositor Girolamo Deraco estará a cargo de un taller de composición de ópera del 12 al 14 de octubre, mientras que la compositora estadounidense Julie Herndon ofrecerá una clase magistral de composición el 20 de octubre, con horario a confirmar.

Las actividades apuntan especialmente a compositores, músicos y artistas paraguayos, quienes tendrán la posibilidad de acercarse a procesos de creación y experiencias de referentes internacionales.

Una propuesta que cruza disciplinas

El programa incluirá además “Moratoria revocada”, un espectáculo multidisciplinario e instalación inmersiva que reunirá música, artes visuales, fotografía, coreografía, movimiento, mapping y video.

La propuesta tendrá música de Julie Herndon, arte visual y fotografía de Luis Vera, coreografía y movimiento de Edith Correa y Paola Ferraro, además de la participación de jóvenes bailarinas. El equipo se completa con trabajos de mapping, video, sonido e identidad visual realizados por distintos artistas paraguayos.

“Moratoria revocada” tendrá funciones el 17 y 18 de octubre, a las 19:30, en Espacio E (Estrella 977 entre Colón y Montevideo).

Una década de vínculos internacionales

La realización del festival se inscribe en un proceso de cooperación artística que, según explicó Diego Sánchez Haase durante la presentación, lleva casi una década y tuvo uno de sus principales puntos de desarrollo en los vínculos establecidos con instituciones y artistas de Italia.

Entre ellos se encuentra el Puccini Chamber Opera Festival de Lucca y el compositor Girolamo Deraco, relaciones que permitieron la participación de músicos y cantantes paraguayos en producciones, estrenos y experiencias artísticas desarrolladas en Italia. Ese recorrido constituye uno de los antecedentes de este festival, que ahora busca reunir en Paraguay a creadores de distintas nacionalidades y generaciones.

En ese sentido, “Caminos de la ópera lírica” plantea la ópera como un territorio en movimiento: un espacio donde el repertorio y la tradición dialogan con nuevas composiciones, lenguajes escénicos y experiencias de formación. El festival busca fortalecer la actividad operística en Paraguay, abrir oportunidades para artistas locales y generar vínculos con el circuito lírico internacional.

La programación, con acceso libre y gratuito, se extenderá hasta el 22 de octubre y propone así no solamente una serie de espectáculos, sino un encuentro entre patrimonio, creación, formación e intercambio internacional. Para Sánchez Haase, uno de los desafíos está precisamente en estimular a nuevos compositores paraguayos y latinoamericanos a acercarse al lenguaje contemporáneo de la ópera y generar nuevas obras desde este territorio.