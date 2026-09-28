En Hohenau eligieron a la nueva Reina Nacional de las Colectividades

El evento principal de la Fiesta Nacional de las Colectividades, celebrado en el distrito de Hohenau del 25 al 27 de setiembre, fue, sin dudas, la elección de la nueva soberana. Del concurso participaron nueve representantes de las colectividades, además de la representante del país anfitrión, Paraguay.

Las jóvenes tuvieron un espacio artístico en esta edición para poder transmitir la cultura de los países, a través de su música y danza tradicional. Además, eran las figuras principales en la alegoría del desfile de las Colectividades, celebrado el sábado.

La fiesta tuvo como protagonistas a los stands de cada país, donde el elemento resaltante fue la gastronomía. Los platos típicos y las bebidas tradicionales no faltaron para cautivar al público.

Miles de personas participaron del evento, así como también Colectividades de la misma descendencia de Argentina y Brasil estuvieron presentes en la festividad.

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Nueva Reina Nacional

La anterior Reina Nacional de las Colectividades, Layla Kuschel, entregó la corona a la nueva soberana, que representará a las Colonias Unidas por un año, hasta la siguiente Fiesta Nacional de las Colectividades.

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El galardón se lo llevó la representante de la colectividad sueca, Anabel Sitzmann Hahn. En segundo lugar, como primera princesa, resultó la representante de la colectividad italiana, María Rotelli; y como segunda princesa, la representante de la colectividad alemana, Alejandra Fernández Konrad.

Otros puestos premiados fueron Miss Amistad, para la representante de la colectividad japonesa, Tais Yukimi Ortiz Asai; y Miss Fotogénica, para la representante de la colectividad polaca, Verónica Raychakowski Trinidad.

Los mejores trajes tradicionales fueron premiados, dejando el podio de la siguiente manera: primer puesto para Alejandra Fernández Konrad (Alemania); segundo puesto, María Rotelli (Italia); y tercer puesto, Anabel Sitzmann Hahn (Suiza).

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Fiesta tradicional

La gran celebración significa más que solo festejar el crisol de culturas, sino un importante motor económico y turístico para la región.

Cerca de 20.000 personas asisten cada año al Parque de las Naciones para vivir el evento.

La presidenta de la Asociación de Promoción Turística Mate Roga, Ilone Altenhofen, explicó que, además, los turistas se hospedan en las Colonias Unidas y aprovechan para conocer otros puntos de las ciudades.