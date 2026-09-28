Nacionales
28 de septiembre de 2026 a la - 14:58

En Hohenau eligieron a la nueva Reina Nacional de las Colectividades

Anabel Sitzmann Hahn sonríe con corona y ramo de flores, vestida en traje tradicional, en un ambiente festivo.
Anabel Sitzmann Hahn fue coronada Reina Nacional de las Colectividades en la celebración en Hohenau.Gentileza

La Fiesta Nacional de las Colectividades cerró su 14ª edición este domingo con la elección de la nueva Reina Nacional de las Colectividades. Participaron 10 representantes y así quedó la competencia.

Por Sergio González
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El evento principal de la Fiesta Nacional de las Colectividades, celebrado en el distrito de Hohenau del 25 al 27 de setiembre, fue, sin dudas, la elección de la nueva soberana. Del concurso participaron nueve representantes de las colectividades, además de la representante del país anfitrión, Paraguay.

Las jóvenes tuvieron un espacio artístico en esta edición para poder transmitir la cultura de los países, a través de su música y danza tradicional. Además, eran las figuras principales en la alegoría del desfile de las Colectividades, celebrado el sábado.

La fiesta tuvo como protagonistas a los stands de cada país, donde el elemento resaltante fue la gastronomía. Los platos típicos y las bebidas tradicionales no faltaron para cautivar al público.

Mujeres sonrientes en trajes tradicionales alineadas en el evento, con cintas de países y decoraciones festivas de fondo.
La 14ª edición de la Fiesta Nacional de las Colectividades se celebró del 25 al 27 de setiembre de 2026 en el Parque de las Naciones de la ciudad de Hohenau, conocida como la Capital de los Inmigrantes en el departamento de Itapúa, Paraguay.

Miles de personas participaron del evento, así como también Colectividades de la misma descendencia de Argentina y Brasil estuvieron presentes en la festividad.

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Nueva Reina Nacional

La anterior Reina Nacional de las Colectividades, Layla Kuschel, entregó la corona a la nueva soberana, que representará a las Colonias Unidas por un año, hasta la siguiente Fiesta Nacional de las Colectividades.

Anabel Sitzmann Hahn en vestido decorado recibe la corona de otra mujer vestida con atuendo tradicional y sosteniendo flores.
Anabel Sitzmann Hahn recibe la corona durante la Fiesta Nacional de las Colectividades en Hohenau.

El galardón se lo llevó la representante de la colectividad sueca, Anabel Sitzmann Hahn. En segundo lugar, como primera princesa, resultó la representante de la colectividad italiana, María Rotelli; y como segunda princesa, la representante de la colectividad alemana, Alejandra Fernández Konrad.

Otros puestos premiados fueron Miss Amistad, para la representante de la colectividad japonesa, Tais Yukimi Ortiz Asai; y Miss Fotogénica, para la representante de la colectividad polaca, Verónica Raychakowski Trinidad.

Los mejores trajes tradicionales fueron premiados, dejando el podio de la siguiente manera: primer puesto para Alejandra Fernández Konrad (Alemania); segundo puesto, María Rotelli (Italia); y tercer puesto, Anabel Sitzmann Hahn (Suiza).

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Fiesta tradicional

La gran celebración significa más que solo festejar el crisol de culturas, sino un importante motor económico y turístico para la región.

Amplio público sentado en sillas dispuestas en filas, decoraciones festivas y escenario iluminado de la Fiesta Nacional de las Colectividades.
La 14ª edición de la Fiesta Nacional de las Colectividades se celebró del 25 al 27 de setiembre de 2026 en el Parque de las Naciones de la ciudad de Hohenau, conocida como la Capital de los Inmigrantes en el departamento de Itapúa, Paraguay.

Cerca de 20.000 personas asisten cada año al Parque de las Naciones para vivir el evento.

La presidenta de la Asociación de Promoción Turística Mate Roga, Ilone Altenhofen, explicó que, además, los turistas se hospedan en las Colonias Unidas y aprovechan para conocer otros puntos de las ciudades.