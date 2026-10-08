La 9.ª edición de Oxígeno Feria de Arte reunirá a 74 artistas en el Centro Cultural del Puerto

El Centro Cultural del Puerto de Asunción albergará del 23 al 25 de octubre la novena edición de Oxígeno Feria de Arte. En esta ocasión, la muestra exhibirá el trabajo de 74 artistas contemporáneos seleccionados mediante una convocatoria abierta.

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El comité encargado de la selección estuvo compuesto por la curadora y gestora cultural Lia Colombino, el artista Fredi Casco y la investigadora Carolina Ariza, quienes evaluaron las propuestas en función de su solidez técnica y la diversidad de lenguajes visuales presentes en la escena local.

Los artistas que presentarán sus obras

La lista de creadores seleccionados para esta novena edición incluye a:

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Alejandra Mastropietro, Alejandro Brítez, Alejandro González Ruiz, Alexander Babich, Alfonso Villagrán, Alfredo Quiroz, Anastasiya Alforova, Anna Scavone, Antonella Román Martínez, Arnaldo Cristaldo, Belén Núñez, Belén Rodríguez, Bernardo Puente, Betania Benítez (Betamabs), Bianca Fernández, Brune Poletti, Camila Cáceres Acosta, Camila Vallejos y Carolina Vinader.

También estarán presentes Cecilia Avati, Chiara Peralta, Christiane Wilke, Clari Lezcano, Daniel Gómez Prieto, Dave Walls, David Carabajal, Diego Schäfer, Elías Cantero Sánchez, Emmanuel Fretes Roy, Fernando Amengual, Francene Keery, Francis Fernández, Gabinete Arte Contemporáneo, Gustavo Rodríguez Jara, Gustavo Benítez o Gustavo Riego.

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A ellos se les suman Helen Cohene, Ismael Prieto, Javier Medina, Jessica Insfrán Pérez, Joel Zayas, Kamila Lird, Karina Palleros, Laura Fioravanti, Laurel Came, Leticia Casati, Lua Céspedes, Lucas We, Luis Vera, Marc Schrammen Grübl, Marcos Benítez, Marcos Daniel Miranda Divitto, María Leticia Villalba Ortiz, María Paz Casco Melgarejo, María Rocío González Pusineri y Mariana Cannizzaro.

Igualmente, Matías Barrios Pérez, Miguel L. Pelegrín, Nicolás Domínguez, Nicolás Inchaustti, Nilsa Cristaldo, Paola Cabrera, Paul3, Ramón Servín Ríos, Raquel Cuella, Rebeka Nadir, Riccardo Castellani, Samuel Araya, Santiago Ortí, Sebastián Boesmi, Tamara Magalí Acevedo Mora, Víctor Beckelmann, Violeta Allen y Viviana Delvalle Solaeche, serán parte de esta edición.

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Residencias y reconocimientos profesionales

Dentro del marco de la feria se entregarán incentivos destinados a la investigación y formación de los artistas participantes:

Open Borders – Fronteras Abiertas : Ofrece una residencia artística e intercambio internacional en Italia.

Premio La Nave – Proyecto PAC : Otorga una residencia de investigación y producción en Escobar (Buenos Aires, Argentina), en alianza con el taller del artista Andrés Waissman.

Residencia Entrecruces : Fomenta un programa de trabajo enfocado en el diálogo entre el arte contemporáneo y las técnicas artesanales y populares de Paraguay.

Premio Fábrica : A cargo de Fábrica Galería de Arte, consiste en la producción de una exposición individual con acompañamiento curatorial.

Premio Impronta : En colaboración con la Fundación Itaú, financia la edición de un libro o publicación dedicada a documentar la trayectoria del artista seleccionado.

Premio de Adquisición Colección Mendonca: Consiste en la compra de una obra para ser incorporada a dicho acervo privado.

El festival

Desde su creación con un grupo de 25 expositores, el evento ha ampliado de forma progresiva su escala de participación e infraestructura. De acuerdo con datos de la organización, la edición de 2025 registró una asistencia superior a los 5.000 visitantes a lo largo de tres jornadas.

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El formato de la feria busca articular un espacio de contacto directo entre creadores, galeristas, coleccionistas y público general, facilitando tanto la difusión como la compra directa de obras de arte contemporáneo producido en Paraguay.

Además de las áreas de exhibición y venta, el programa del fin de semana contempla actividades familiares, espacios de debate y un sector gastronómico. El acceso al recinto será gratuito, previo agendamiento digital en la plataforma Passline.