Oberá en Cortos abre su 23° edición con récord de público, pese a la despedida de Messi

El Oberá en Cortos abrió anoche su 23° edición en el Cine Teatro Oberá, de la citada ciudad de la provincia de Misiones. El espacio se llenó de público, pese a que en esos momentos se realizaba el partido de despedida del reconocido futbolista Lionel Messi de la Selección Argentina.

Axel Monsú, coordinador del festival, señaló que estaba un poco escéptico ante la convocatoria de la noche inaugural por la coincidencia con el partido. Sin embargo, para la proyección del largometraje “Gente de la ruta”, tuvieron que habilitar una segunda función en el Casino Oberá que también se llenó de público.

En el acto de apertura se realizó el ya tradicional descubrimiento de una placa alusiva al festival, en la fachada del Cine Teatro Oberá. Del mismo participó también la actriz cubana Mirtha Ibarra (“Fresa y Chocolate”), quien está como invitada especial de esta edición del evento.

“La luna despojada”, un corto que realizó un “golazo” para la inclusión

El cortometraje “La luna despojada”, del realizador Roly Ruiz y que fue filmado en la provincia argentina de Chaco, abrió el programa de proyecciones. Según destacó Ruiz, este audiovisual surgió a partir de una obra de teatro realizada por el actor Néstor Roa durante la pandemia.

A partir de un proyecto surgido en el festival, el cortometraje incorporó una traducción en lengua de señas para personas con discapacidad auditiva, lo que denominaron como un “golazo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la par que se desarrollan las escenas del corto, incluyendo los momentos con voz en off, aparecen bien destacados en pantalla los traductores en lengua de señas siguiendo el relato del protagonista.

Este cortometraje no será la única propuesta inclusiva de esta edición del Oberá en Cortos, ya que el viernes a las 18:00 en el Casino Oberá se proyectará una programación de cortometrajes accesibles de la RECAM (Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas del Mercosur), entre los que se encuentra la coproducción argentino-paraguaya “Mita’i Churi”.

“Gente de la ruta”, un largometraje filmado en Oberá

El largometraje de apertura del Oberá en Cortos fue “Gente de la ruta”, una película escrita y dirigida por el cinesta obereño Lucas Kosiarski, que ha recorrido varios festivales en Argentina y también ha cosechado premios en el Festival Internacional de Cine de Santander, España.

Kosiarski presentó la película ante dos salas llenas y recordó que cuando era chico soñaba con hacer una película y presentarla en este festival, ya que tenía como referencia a este espacio para la difusión del cine regional.

La película sigue a Gladys, una mujer que huye de su marido y se refugia en la casa de su prima Analía, al costado de la ruta. Entre visitas de parientes y vecinas, la vida cotidiana de las primas se ve atravesada por la oscuridad del barrio, los controles policiales nocturnos y la desaparición de las mujeres que trabajan en la ruta.

La película fue recibida con aplausos y destacada por sus referencias a aspectos de la cultura obereña que forman parte de este largometraje.

Oberá en Cortos, un espacio de diálogo y crecimiento Entre Fronteras

Entre las diversas actividades del 23° Oberá en Cortos está el Foro Entre Fronteras, que se llevará a cabo este viernes 9 y sábado 10 en la Casa del Bicentenario (Avda. José Ingenieros y Larrea - Oberá), teniendo como eje a la “Circulación, difusión y públicos”.

Monsú destacó que desde el año 2006 comenzaron desde el festival a trabajar en el concepto Entre Fronteras, a partir de un proyecto presentado a la RECAM, e invitaron a las asociaciones y gremios de Paraguay, el sur de Brasil y actualmente también de Uruguay.

“Es entender que tenemos mucho en común, cultural, también por estar en la periferia y también tener las mismas dificultades y potencialidades”, señaló.

Recordó que el primer trabajo del foro Entre Fronteras fue una coproducción de documentales y un circuito de talleres, que estuvo muy activo hasta 2014.

Señaló además que luego surgió el Mercado Audiovisual Entre Fronteras, que ya se consolidó como un proyecto aparte que es coorganizado por la Secretaría de Cultura de Río Grande do Sul (Brasi), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), el IAAviM (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones) y el ACAU (Agencia del Cine y del Audiovisual de Uruguay).

El coordinador del festival remarcó que este año en el foro apuntan a trabajar en la circulación de los materiales producidos en la región en pantallas comunitarias, cine clubes, etc.

“Hemos detectado que somos muchísimas pantallas y que realmente hay un gran público que está ahí, pero que no está dentro del circuito industrial y comercial”, expresó.

En este sentido, detalló que durante el foro buscarán organizar un catálogo de obras, de salas y conformar un itinerario de ciclos y circuitos de cine.

Oberá en Cortos, sedes paralelas de Caacupé a La Habana

Paralelamente a los resultados de este foro, el Oberá en Cortos extiende la programación de su 23° edición a las pantallas de varias localidades de la provincia de Misiones como El Dorado, San Pedro, Posadas, Puerto Piray, San Ignacio; pero también a la ciudad de Caacupé, en Paraguay; a Foz de Iguazú, en Brasil; y a La Habana, en Cuba.

En Caacupé, en el Espacio K Arasa (Dr. Venancio Pino 1410), este viernes 9 a las 18:00 se proyectará una selección de las obras ganadoras del Oberá en Cortos 2025, con entrada libre y gratuita.

Previamente, el pasado 25 de septiembre, este espacio acogió la proyección de materiales de la muestra Entre Fronteras e Internacional del festival.