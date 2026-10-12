El grupo Neo-Realistas.py inaugura una muestra de pintura en Asunción

El grupo Neo-Realistas.py inaugurará este martes 13 de octubre, a las 19:30, la exposición “Tesãkãypytũ | Claroscuro” en la Galería Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA). La muestra reúne obras de Sebastián Díaz, Eugenia Ortigoza, Yuki Hayashi, Emmanuel Fretes y Adriana Villagra, con la participación especial de Stephanie Ortigoza.

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La exposición marca el regreso del grupo con una propuesta centrada en el claroscuro, recurso de la pintura clásica que explora el contraste entre la luz y la sombra para generar profundidad y dramatismo en las imágenes.

El título combina dos vocablos del guaraní: tesãkã, que significa luz, y pytũ, oscuridad o sombra. A partir de esta unión, los artistas construyen un neologismo que dialoga con el concepto del chiaroscuro, una técnica pictórica asociada al contraste entre zonas iluminadas y oscuras.

Cada integrante aborda este recurso desde su propia perspectiva, mediante técnicas como el óleo y la tiza pastel. Las obras mantienen un lenguaje realista y retoman elementos de la tradición clásica, al tiempo que incorporan temas y referencias vinculados con el contexto contemporáneo de sus autores.

Neo-Realistas.py reúne a artistas interesados en desarrollar un lenguaje figurativo basado en el dominio técnico y la interpretación visual. Su propuesta busca ir más allá de la reproducción literal de la realidad y poner en valor el oficio pictórico y el trabajo manual en diálogo con la era digital.

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La exposición cuenta con el apoyo del CCPA y la producción general del grupo Neo-Realistas.py. Podrá visitarse hasta el jueves 22 de octubre, de 10:00 a 16:00, con acceso libre y gratuito, en la galería Agustín Barrios del CCPA, ubicada sobre la avenida España 352, en Asunción.