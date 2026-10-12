Artes Plásticas
12 de octubre de 2026 a la - 14:03

El grupo Neo-Realistas.py inaugura una muestra de pintura en Asunción

Mujer mayor con expresión seria sostiene un rosario, rodeada de un ambiente suave y decorativo, con luz de vela.
Obra de Stephanie Ortigoza, realizada al óleo, como parte de la exposición que se inaugurará en la galería Agustín Barrios del CCPA.Gentileza

La exposición reúne pinturas de cinco integrantes del grupo y una artista invitada, con obras que exploran el contraste entre luces y sombras desde el realismo. La inauguración será este martes 13 de octubre, con acceso libre.

Por ABC Color
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El grupo Neo-Realistas.py inaugurará este martes 13 de octubre, a las 19:30, la exposición “Tesãkãypytũ | Claroscuro” en la Galería Agustín Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA). La muestra reúne obras de Sebastián Díaz, Eugenia Ortigoza, Yuki Hayashi, Emmanuel Fretes y Adriana Villagra, con la participación especial de Stephanie Ortigoza.

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La exposición marca el regreso del grupo con una propuesta centrada en el claroscuro, recurso de la pintura clásica que explora el contraste entre la luz y la sombra para generar profundidad y dramatismo en las imágenes.

El título combina dos vocablos del guaraní: tesãkã, que significa luz, y pytũ, oscuridad o sombra. A partir de esta unión, los artistas construyen un neologismo que dialoga con el concepto del chiaroscuro, una técnica pictórica asociada al contraste entre zonas iluminadas y oscuras.

Obra de arte con un avión de papel en un fondo azul y amarillo, evocando un cielo estrellado con luna.
Obra de Adriana Villagra, realizada al óleo, que integra la muestra del grupo Neo-Realistas.py.

Cada integrante aborda este recurso desde su propia perspectiva, mediante técnicas como el óleo y la tiza pastel. Las obras mantienen un lenguaje realista y retoman elementos de la tradición clásica, al tiempo que incorporan temas y referencias vinculados con el contexto contemporáneo de sus autores.

Neo-Realistas.py reúne a artistas interesados en desarrollar un lenguaje figurativo basado en el dominio técnico y la interpretación visual. Su propuesta busca ir más allá de la reproducción literal de la realidad y poner en valor el oficio pictórico y el trabajo manual en diálogo con la era digital.

La exposición cuenta con el apoyo del CCPA y la producción general del grupo Neo-Realistas.py. Podrá visitarse hasta el jueves 22 de octubre, de 10:00 a 16:00, con acceso libre y gratuito, en la galería Agustín Barrios del CCPA, ubicada sobre la avenida España 352, en Asunción.