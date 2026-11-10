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Artes Plásticas
10 de noviembre de 2026 - 14:20

“Integración”: diez artistas formados en Bellas Artes vuelven a reunirse a través de sus obras

Artistas sonrientes interactúan en la Escuela de las Artes, con varios collages y retratos en un entorno artístico y colorido.
Fotografías y materiales de archivo también forman parte de la muestra “Integración”, que recupera la historia compartida por los diez artistas desde sus años de formación en la Escuela de Bellas Artes.Gentileza

La exposición colectiva reunirá obras de distintas etapas de diez creadores paraguayos que compartieron su formación en la Escuela de Bellas Artes entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. La inauguración será este miércoles 11 de noviembre en el CCPA, con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color
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Más de tres décadas después de haber compartido sus años de formación, diez artistas paraguayos vuelven a encontrarse a través de sus obras en “Integración. Diez trayectorias. Un mismo origen”, una muestra colectiva que será inaugurada este miércoles 11 a las 20:00, en la Galería Agustín Pío Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), ubicada en España 352 e/ Brasil y Estados Unidos.

Lea más: “Bajo la santarrita”: el ISBA abre un nuevo espacio para la literatura y el arte

La exposición propone un recorrido por diferentes momentos de las trayectorias de sus participantes. Reúne piezas realizadas durante los años de formación, trabajos posteriores y obras actuales, en un diálogo que permite observar tanto las búsquedas individuales como los puntos de encuentro entre sus producciones.

A través de técnicas como el óleo, el acrílico, el lápiz y el grabado, la muestra reúne distintos lenguajes y momentos creativos. La propuesta se complementa con fotografías y materiales de archivo que recuperan parte de la historia compartida por este grupo de artistas, desde sus primeros años de formación hasta este nuevo encuentro.

Hombre con micrófono presenta en galería; grupo de personas interactúa, con ambiente iluminado y obras en las paredes.
La Galería Agustín Pío Barrios del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), que albergará la exposición colectiva “Integración”.

El arte en distintas etapas de la vida

Con el paso del tiempo, los caminos de los diez creadores tomaron direcciones diferentes. Mientras algunos mantuvieron una práctica artística constante, otros atravesaron períodos de pausa y retomaron la creación más adelante. En ese sentido, la exposición también pone el foco en la posibilidad de reencontrarse con el arte y en los significados que esta práctica puede adquirir en distintas etapas de la vida.

La propuesta plantea que retomar la creación puede convertirse en un espacio de expresión, bienestar y reconexión personal, además de brindar soporte emocional, inspiración y una renovada sensación de propósito. Desde esta perspectiva, “Integración” invita a reflexionar sobre cómo el vínculo con el arte se transforma con las experiencias y el paso de los años.

Diez artistas, entre ellas Maria Luisa Aguirre y Margarita Borja, posan con expresiones felices en un estudio con fondo claro.
Diez artistas paraguayos participan de “Integración. Diez trayectorias. Un mismo origen”.

Diez artistas en una misma exposición

La muestra reúne obras de María Luisa Aguirre, Margarita Borja, Stella Brítez Scolari, Alejandro Gatti, Nilda Ledezma Smidt, María Pineda, Graciela Olmedo, Zunilda Regúnega, Beatriz Velázquez y Wencesla Vda. de Silvero.

“Integración” es organizada por Serrana, con el apoyo del Centro Cultural Paraguayo Americano. La exposición permanecerá habilitada hasta el viernes 13 de noviembre y podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00.

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