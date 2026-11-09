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Cultura
09 de noviembre de 2026 - 14:17

“Bajo la santarrita”: el ISBA abre un nuevo espacio para la literatura y el arte

Mujer con camiseta negra y pantalones negros camina sosteniendo un micrófono, rodeada de arte y un ambiente comunitario.
El patio del Instituto Superior de Bellas Artes será el escenario de la primera edición de “Bajo la santarrita”, un encuentro que propone compartir literatura, música y otras expresiones artísticas.Gentileza

El Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) pondrá en marcha “Bajo la santarrita”, un ciclo de encuentros que reunirá literatura, música y otras expresiones artísticas. La primera edición se realizará el viernes 13 de noviembre, desde las 19:00, con una jornada dedicada a las voces de mujeres escritoras.

Por ABC Color
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El patio del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) será el escenario de esta primera actividad, organizada por la Escuela de Artes Literarias “Josefina Plá”, dependiente del Centro Experimental para el Desarrollo de las Artes (CEDARTS). La iniciativa busca propiciar un espacio de encuentro entre creadores, lectores y público, a través de distintas manifestaciones artísticas.

Lea más: ARPY Festival: Nueve proyectos teatrales podrán acceder a producción y respaldo técnico en 2027

La jornada inaugural tendrá como eje el lema “Ellas tienen la palabra”, con una invitación a compartir textos propios o escritos por otras autoras. La propuesta también convoca a los varones a participar mediante la lectura de obras de escritoras de su preferencia.

Micrófono abierto y participación musical

La convocatoria está dirigida a escritores, lectores, estudiantes, organizaciones culturales y literarias, así como a academias y grupos de colegios y universidades. El encuentro contará con un micrófono abierto para quienes quieran compartir sus escritos o lecturas.

Entrada principal del Instituto Superior de Bellas Artes con arco decorado y mural artístico visible.
El Instituto Superior de Bellas Artes impulsa, a través de su Escuela de Artes Literarias “Josefina Plá”, un nuevo espacio cultural abierto a la participación de escritores, lectores y público en general.

Además, la música formará parte de la actividad. Los asistentes podrán llevar guitarras u otros instrumentos para sumarse a la jornada con sus propias expresiones artísticas.

“Bajo la santarrita” busca convertirse en un espacio periódico de encuentro, en el que la literatura dialogue con otras disciplinas y distintas generaciones puedan compartir sus creaciones.

La actividad se realizará en el patio del ISBA, ubicado en Próceres de Mayo 251 casi Ana Díaz, en Asunción. La invitación está abierta a todas las personas interesadas en participar.

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