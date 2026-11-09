“Bajo la santarrita”: el ISBA abre un nuevo espacio para la literatura y el arte

El patio del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) será el escenario de esta primera actividad, organizada por la Escuela de Artes Literarias “Josefina Plá”, dependiente del Centro Experimental para el Desarrollo de las Artes (CEDARTS). La iniciativa busca propiciar un espacio de encuentro entre creadores, lectores y público, a través de distintas manifestaciones artísticas.

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La jornada inaugural tendrá como eje el lema “Ellas tienen la palabra”, con una invitación a compartir textos propios o escritos por otras autoras. La propuesta también convoca a los varones a participar mediante la lectura de obras de escritoras de su preferencia.

Micrófono abierto y participación musical

La convocatoria está dirigida a escritores, lectores, estudiantes, organizaciones culturales y literarias, así como a academias y grupos de colegios y universidades. El encuentro contará con un micrófono abierto para quienes quieran compartir sus escritos o lecturas.

Además, la música formará parte de la actividad. Los asistentes podrán llevar guitarras u otros instrumentos para sumarse a la jornada con sus propias expresiones artísticas.

“Bajo la santarrita” busca convertirse en un espacio periódico de encuentro, en el que la literatura dialogue con otras disciplinas y distintas generaciones puedan compartir sus creaciones.

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La actividad se realizará en el patio del ISBA, ubicado en Próceres de Mayo 251 casi Ana Díaz, en Asunción. La invitación está abierta a todas las personas interesadas en participar.