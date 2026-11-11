“Miradas Múltiples”: 15 artistas expondrán sus pinturas y esculturas en el WTC.

Quince artistas visuales participarán de “Miradas Múltiples”, una muestra colectiva de pinturas y esculturas que será inaugurada este viernes 13 de noviembre, a las 19:30, en la planta baja de las Torres 3 y 4 del World Trade Center (WTC) Asunción.

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La exposición propone un recorrido por diferentes formas de abordar las artes visuales, con obras que transitan entre la abstracción y la figuración, y exploran las posibilidades expresivas de la materia y el color. Según la organización, el encuentro busca propiciar un diálogo entre distintas miradas, generaciones y lenguajes, a través de una selección que refleja la diversidad de la producción plástica contemporánea paraguaya.

La muestra contará con la participación de Bernardita Bravo, Carolina Abbate, Celia Vera, César Salinas, Claudia Maza, Evelyn Cattebeke, Jusi Ferreira, Marta Rocío Benítez, Mila Montiel, Sandra Fiorio, Silvia Torres, Susan Ávalos, Verónica Melgarejo, Vidal Jara Gill y Vladimir Correa.

Todas las obras expuestas estarán disponibles para su adquisición. La iniciativa es organizada por Horacio Guimaraens y cuenta con el apoyo del World Trade Center Asunción.