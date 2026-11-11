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Artes Plásticas
11 de noviembre de 2026 - 15:48

“Miradas Múltiples”: 15 artistas expondrán sus pinturas y esculturas en el WTC.

Acuarela de escena urbana con figuras esquemáticas en primer plano y un edificio amarillo al fondo, junto a un tranvía rojo.
Una de las obras que formará parte de “Miradas Múltiples”, muestra colectiva de pinturas y esculturas que reunirá a 15 artistas en el World Trade Center Asunción.Gentileza

La muestra colectiva será inaugurada este viernes 13 de noviembre en el World Trade Center Asunción. La propuesta reúne obras de artistas visuales de distintas generaciones y lenguajes, que estarán disponibles para la adquisición del público.

Por ABC Color
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Quince artistas visuales participarán de “Miradas Múltiples”, una muestra colectiva de pinturas y esculturas que será inaugurada este viernes 13 de noviembre, a las 19:30, en la planta baja de las Torres 3 y 4 del World Trade Center (WTC) Asunción.

Lea más: Coronel Oviedo será la primera parada de la gira de CRANEAmúsica

La exposición propone un recorrido por diferentes formas de abordar las artes visuales, con obras que transitan entre la abstracción y la figuración, y exploran las posibilidades expresivas de la materia y el color. Según la organización, el encuentro busca propiciar un diálogo entre distintas miradas, generaciones y lenguajes, a través de una selección que refleja la diversidad de la producción plástica contemporánea paraguaya.

Espacio exhibiendo diversas pinturas y esculturas de artistas en un ambiente elegante y contemporáneo.
La exposición propone un recorrido por distintos lenguajes y expresiones de las artes visuales, con obras que exploran la abstracción, la figuración, la materia y el color.

La muestra contará con la participación de Bernardita Bravo, Carolina Abbate, Celia Vera, César Salinas, Claudia Maza, Evelyn Cattebeke, Jusi Ferreira, Marta Rocío Benítez, Mila Montiel, Sandra Fiorio, Silvia Torres, Susan Ávalos, Verónica Melgarejo, Vidal Jara Gill y Vladimir Correa.

Todas las obras expuestas estarán disponibles para su adquisición. La iniciativa es organizada por Horacio Guimaraens y cuenta con el apoyo del World Trade Center Asunción.

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