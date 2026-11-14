Así son los cinco murales rescatados en el Centro Cultural del Puerto de Asunción

Cinco de los 16 murales que formaban parte del histórico edificio del Puerto de Asunción fueron rescatados y restaurados por un equipo coordinado por la Lic. Marta Vera, siguiendo el camino trazado por las maestras Petrona Villagra y Verónica Verón.

La Arq. Natalia Ántola, directora general de Patrimonio Cultural de la SNC, detalló que durante la restauración del edificio del Puerto de Asunción, Villagra y Verón encontraron el primer mural denominado “El hachero”.

“Nos dejaron picando esas ganas tremendas de saber qué pasaba detrás de los muros que cubrían el resto de los murales. Entonces, surge esa necesidad de encontrar también los recursos y los medios para poder llevar adelante esto”, agregó.

Los trabajos fueron financiados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como compensación por el usufructo del espacio para un evento. El monto de la obra está estimado en G. 250 millones.

Ántola afirmó que fue “increíble” el trabajo que llevó adelante el equipo de restauración, ya que había murales que estaban muy dañados y requirieron de una investigación histórica, fotografías antiguas, para rescatar los diseños que se habían ocultado en la década de 1980.

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La Lic. Marta Vera, coordinadora del equipo de restauración, detalló que en los cinco espacios comenzaron a trabajar haciendo ventanas estratigráficas, removiendo las capas de pintura, para ver si podían hallar la pintura de los murales.

Agregó que, acompañados por un catálogo, fueron identificando la existencia de cada uno de los murales para proceder a la restauración.

Vera sostuvo que el trabajo les planteó varios desafíos como las patologías que encontraron en los muros a causa de la humedad, desprendimientos de la policromía, escorrentía, etc.

“Cada mural tenía un diferente tipo de humedad, diferente diferentes patologías. El que se encontraba de mejor manera era ‘La abuela’. Esto se encontró casi en un 90% solamente la parte de abajo prácticamente fue lo que tuvimos que recuperar”, detalló.

No obstante, señaló que este mural también les representó un desafío porque la obra había sido repintada antes de ser tapiada. Pero pudieron recuperar la obra “incluso con el cigarro”, indicó Vera.

El siguiente paso fue la consolidación, con un equipo a cargo del Lic. Lorenzo Romero que trabajó el revoque con el lucido. Después hicieron la limpieza de solventes y el estucado con color para que la imagen vaya tomando forma.

“Con la asesoría de nuestras maestras que nos visitaban, de vez en cuando en cada punto importante del proceso, ellas iban guiándonos”, destacó Vera. Finalmente se pusieron los retoques finales del piso, el zócalo y la nivelación de color", agregó la coordinadora del equipo de restauradores.

Vera afirmó que están muy orgullosos del resultado que hoy, tras seis meses de trabajo, está disponible para el disfrute de toda la ciudadanía en el espacio que perteneció a la sala de equipajes.

El equipo de restauradores estuvo integrado además por Mali Kang, Esteban Delgadillo, Camila Algarín y Carolina Garcete. En tanto, los cinco murales restaurados son: El Cazador, La Niña del Cántaro, La Abuela, La Carreta y La Serenata

El entrepiso que atravesó el diseño de los murales del Puerto de Asunción

Ántola explicó que la estructura que atraviesa el diseño de los murales en el Puerto de Asunción corresponde a una intervención que se hizo en la década de 1960 para colocar un entrepiso.

Detalló que el mismo fue retirado, así como otros agregados que tuvo el edificio en su historia, durante el último proceso de restauración.

“A partir de ahí tenemos algunas algunas señales de estas intervenciones, pero que nos permiten hoy poder descubrir estos murales que después de 6 meses y algo de trabajo, hoy están disponibles para todos”, acotó.

En este sentido, invitaron al público a seguir la página del Centro Cultural del Puerto de Asunción en Instagram @elpuerto_py para conocer las fechas en las que se harán visitas guiadas en torno a estos murales.

Continuidad de las obras de Tekorenda está garantizada, según Ántola

La directora general de Patrimonio Cultural de la SNC, Natalia Ántola, afirmó a ABC que “las obras del programa Tekorenda siguen” y que “está garantizada” la continuidad de las mismas.

“Ayer estuvimos en Isla Umbú viendo el avance de obras y todo lo que se está trabajando. También el equipo estuvo recorriendo San Salvador, Ybytymi, la estación de Areguá, Yaguarón”, indicó.

Agregó que hoy la ministra de la SNC Adriana Ortiz y el equipo estaban recorriendo las obras de San Pedro del Ycuamandyyú.

“Las obras prosiguen, no se cortan los procesos. Entonces, estamos demasiado contentos de poder contarles eso también a justamente las comunidades involucradas porque estaban también un poco eh preocupadas por eso”, agregó.

El programa Tekorenda, de salvaguarda urgente del patrimonio cultural material del Paraguay, había sido implementado durante el gobierno de Santiago Peña, con el impulso de su esposa, la ex Primera Dama, Leticia Ocampos.

Actualmente el programa, según detalló Ántola, lleva adelante obras en ocho sitios patrimoniales: las antiguas estaciones ferroviarias de Areguá, Ybytymi y San Salvador; los templos de Yaguarón, Isla Ombú y Ñandejara Guasu de Piribebuy.

También se están llevando adelante trabajos de puesta en valor en la Casa de la Cultura de San Pedro del Ycuamandyyú y La Recova.

Ántola también señaló que tienen pendiente el inicio de los trabajos en la Catedral Metropolitana de Asunción y el protocolo de emergencia para la Casa de Serafina Dávalos, a fin de que se pueda evitar el deterioro del inmueble.