Avanza la recuperación de la histórica Casa de la Cultura de San Pedro y prometen culminar las obras en 2027

La ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, visitó este sábado el lugar y aseguró que los fondos destinados al proyecto están garantizados, pese a la reciente crisis financiera que afectó a Ueno Bank.

Durante el recorrido, la ministra estuvo acompañada por el intendente municipal, Blas “Tito” Panza (Alianza), el diputado nacional Pastor Vera y concejales municipales. Las autoridades conversaron con los trabajadores y observaron el avance de las tareas de restauración.

Inversión de G. 2.500 millones

Ortiz transmitió tranquilidad a la ciudadanía y a las autoridades locales, al señalar que los recursos del programa Tekorenda destinados a la recuperación del inmueble no fueron afectados por la situación financiera de la entidad bancaria.

“Esta Casa de la Cultura de San Pedro sigue en pie. Los fondos del programa Tekorenda no han sido afectados por todos estos sucesos que vivimos esta semana. Desde el Gobierno venimos a dar tranquilidad al pueblo de San Pedro y a la empresa contratista. Seguimos con las obras y muy pronto, en el 2027, vamos a inaugurar un hermoso lugar para toda la ciudadanía”, expresó.

La ministra precisó que la inversión total prevista para el proyecto es de G. 2.500 millones, a través del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), dentro del programa Tekorenda.

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En cuanto al plazo de ejecución, explicó que el contrato establece diez meses de trabajos, por lo que la entrega está estimada para julio o agosto de 2027, aunque aclaró que las condiciones climáticas también podrían incidir en el cronograma.

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Catedral y otros edificios históricos siguen sin presupuesto

Consultada sobre la posibilidad de restaurar otros edificios patrimoniales de San Pedro, como la Catedral y la Casa del Prócer Vicente Ignacio Iturbe, Ortiz confirmó que ambos inmuebles figuran en la lista indicativa del programa Tekorenda de salvaguarda urgente, pero actualmente no cuentan con recursos asignados.

La ministra señaló que será necesario coordinar esfuerzos entre la Municipalidad, la Gobernación y otros representantes institucionales para definir las prioridades y buscar alternativas de financiamiento.

Indicó que la ciudadanía debe participar en la definición de las obras consideradas prioritarias y que, junto con la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), se deberá elaborar el protocolo de intervención correspondiente.

Una restauración esperada durante años

La recuperación de la Casa de la Cultura ya había sido anunciada anteriormente en el marco del proyecto llevado adelante por la SNC. Incluso se había firmado un convenio interinstitucional y realizado talleres participativos con jóvenes para recoger propuestas sobre el futuro uso del espacio.

Sin embargo, los trabajos no avanzaron durante mucho tiempo al ritmo esperado, lo que generó cuestionamientos ciudadanos ante la distancia entre los anuncios oficiales y la ejecución efectiva del proyecto.

Posteriormente, se anunció la contratación de Corporación Lemuria S.A., representada por Pablo Rodríguez Rodas, para ejecutar los trabajos, con un plazo contractual de diez meses y fiscalización a cargo de la cartera de cultura.

Antes del inicio de esta etapa, las intervenciones se habían concentrado principalmente en tareas de emergencia y apuntalamiento para evitar un eventual deterioro mayor de la estructura. Incluso, en mayo de este año, funcionarios de la Secretaría y trabajadores de la Escuela Taller de San Pedro de Ycuamandyyú realizaron tareas básicas de protección del inmueble.

Intendente promete acompañar la recuperación

Por su parte, el intendente Blas “Tito” Panza agradeció la intervención del Gobierno y manifestó su compromiso de acompañar y apoyar los trabajos en todo lo que sea necesario para recuperar este espacio histórico de la ciudad.

El jefe comunal reconoció que recibió una Municipalidad con numerosos problemas, pero afirmó conocer la realidad local e invitó a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo por recuperar San Pedro.

La Casa de la Cultura está ubicada en un predio municipal, en pleno centro de la ciudad, y forma parte del patrimonio histórico sampedrano. Durante años fue utilizada para actividades culturales y educativas, pero permanece cerrada debido al deterioro de su estructura.

La expectativa de la comunidad es que esta vez la restauración llegue a su conclusión y permita recuperar no solamente el edificio, sino también un espacio fundamental para la vida cultural y educativa de San Pedro.