Obras recientes de Wolfgang Krauch se podrán apreciar el la exposición “Sobre sombras y soles” que será inaugurada este jueves 19 en la galería de arte Fábrica (Sgto. Martínez 271 e/ Telmo Aquino y Abente Haedo). Será de 19:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito.

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En esta muestra, Krauch reúne una serie de obras recientes trabajadas en diversas técnicas como el grafito sobre papel e inspiradas en la naturaleza.

“Parece que no es posible escapar de nuestro sol. Frecuentemente golpea a los ojos, también sobre la nuca; se hace sentir. Nos hace ver en alto contraste, porque las sombras también crecen con la luz”, señala el artista, en el texto de esta muestra.

Agrega que “muchas plantas de aquí aprendieron a defenderse, ya no son verdes, sino que eligen reflejar y brillar, ya no absorber”.

En este sentido, cita de ejemplo al caranday bajo el sol o las hojitas del pasto “que saben ordenarse, porque no es caos, es supervivencia”.

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“El paisaje no es aquello que está lejos, es el lugar donde estás (estamos), es el todo en un fragmento, es lo que se es en ese momento y lugar”, añade Krauch.

La exposición permanecerá abierta durante tres semanas y se podrá visitar de 9:30 a 19:30, de lunes a sábados.

Wolfgang Krauch nació en Asunción en 1980 y en su obra explora diferentes técnicas y materiales. En el año 2020 obtuvo el premio Fábrica. Ha participado de diversas exposiciones en espacios como la Manzana de la Rivera, Planta Alta, el Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro y el Centro Cultural del Lago.