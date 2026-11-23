Por instrucciones del presidente de la República, Pedro Alliana, la Secretaría Nacional de Cultura retiró este fin de semana las obras del Museo Nacional de Bellas Artes que se encontraban en Mburuvicha Róga en calidad de préstamo en la residencia presidencial.

Según detalló la SNC, el traslado de las piezas se hizo “bajo procedimientos técnicos de conservación y seguridad” y las mismas fueron reingresadas formalmente a la reserva técnica del museo.

“El operativo estuvo a cargo de profesionales especializados de la SNC y del MNBA, quienes realizaron el embalaje, transporte acondicionado y custodia de las obras, con registro fotográfico de cada etapa”, detalló la institución.

También indicó que “se verificó la documentación de respaldo de las piezas y su correspondencia con el inventario oficial del museo, junto con el informe técnico sobre su estado de conservación, elaborado al momento del retiro y verificado a su llegada”.

Las obras, según el reporte de la SNC, fueron reubicadas en los depósitos de la reserva técnica del museo, “donde permanecerán bajo condiciones de conservación preventiva, control ambiental y seguridad, conforme a los procedimientos establecidos para la protección de bienes patrimoniales”.

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Crearán protocolo para uso expográfico fuera de las salas del museo

La Secretaría Nacional de Cultura señaló que, en adelante, “las obras del acervo del MNBA estarán destinadas exclusivamente a su custodia, estudio y exhibición en el propio museo, y no serán utilizadas para ambientar despachos, oficinas ni residencias oficiales”.

Indicaron además que, como parte de esta medida, la institución elaborará un protocolo específico para regular futuros usos expográficos de las obras fuera de las salas del museo.

En este sentido, señalaron que este protocolo “contemplará requisitos técnicos de conservación, seguridad, seguros, embalaje y transporte, además de la documentación obligatoria, las autorizaciones correspondientes y los mecanismos de control y seguimiento para garantizar la integridad de las piezas”.

Desde la SNC no detallaron cuántas obras, ni qué tipo de piezas estaban en la residencia presidencial y retornaron al depósito del Museo Nacional de Bellas Artes.