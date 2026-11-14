“El patrimonio no es decoración”: exigen ley para rescatar obras de arte esparcidas en oficinas estatales

La denuncia realizada en redes sociales por el también investigador, mostraba cómo los salones de la residencia presidencial, se convirtieron en una suerte de galerías privadas con obras sustraídas directamente del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

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“Si bien la presión ciudadana logró que esas piezas regresaran, esta práctica responde a décadas de informalidad donde altos funcionarios se creen con derecho a ‘servirse’ del acervo estatal para adornar sus despachos”, denuncia la petición en la plataforma Change.org.

Es un atentado contra la propia historia, dicen

Quien lidera la petición es la museóloga y exdirectora del MNBA, Alejandra Peña Gill y en parte del texto se explica que el museo es “el espacio público donde se construye y debate nuestra memoria como nación. Desmembrar las colecciones priva al pueblo paraguayo de su propio relato cultural”, aseguran.

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El caso de Mburuvicha Róga y las obras del MNBA no es el único. Piezas de otros museos también “adornan” otras dependencias administrativas del Estado. “Desde colecciones históricas como la del MNBA hasta cada obra artística y bien patrimonial bajo custodia del Estado paraguayo, todo el acervo sufre riesgo de deterioro, extravío o apropiación indebida mientras no exista una regulación estricta”, detalla la petición.

Lo que piden

Debido a esta situación, es que están solicitando la sanción de una Ley Nacional de Museos y Patrimonio Artístico Estatal que entre otras cosas, prohíba expresamente el retiro de obras de museos y colecciones del Estado para decorar despachos, ministerios, embajadas o residencias oficiales.

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Además, ordene la auditoría, recuperación y restitución inmediata de todas las obras patrimoniales que actualmente se encuentran esparcidas en oficinas públicas.

Por otra parte, también exigen que se regule bajo criterios técnicos, transparentes y estrictos cualquier traslado, restauración o exposición temporal de bienes culturales del Estado.

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Finalmente, solicitan que se reorganice y blinde la institucionalidad de los museos nacionales frente a las presiones políticas de cada administración.

Para acceder a la petición se puede ingresar a este link: https://www.change.org/p/el-patrimonio-no-es-decoraci%C3%B3n-ley-para-proteger-las-colecciones-de-museos-nacionales