ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
MOTOR 360
ABC Cardinal AM de 16:00 a 16:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
14 de noviembre de 2026 - 14:58

“El patrimonio no es decoración”: exigen ley para rescatar obras de arte esparcidas en oficinas estatales

Seis personas en sala elegante, un hombre con traje oscuro y corbata roja discute mientras otros escuchan atentamente, decoraciones artísticas visibles.
Salones de la residencia presidencial, se convirtieron en una suerte de galerías privadas con obras sustraídas directamente del Museo Nacional de Bellas Artes.Javier Yubi

La semana pasada, el gestor cultural Javier Yubí denunciaba el traslado irregular de obras de arte del MNBA a Mburuvicha Róga en donde eran utilizadas cómo decoración. A partir de allí, varios referentes de la cultura impulsan una petición exigiendo una ley que proteja las colecciones de los museos nacionales.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La denuncia realizada en redes sociales por el también investigador, mostraba cómo los salones de la residencia presidencial, se convirtieron en una suerte de galerías privadas con obras sustraídas directamente del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Lea más: El arte paraguayo se suma a la Noche de los Museos de Buenos Aires con “Impronta”

“Si bien la presión ciudadana logró que esas piezas regresaran, esta práctica responde a décadas de informalidad donde altos funcionarios se creen con derecho a ‘servirse’ del acervo estatal para adornar sus despachos”, denuncia la petición en la plataforma Change.org.

Es un atentado contra la propia historia, dicen

Quien lidera la petición es la museóloga y exdirectora del MNBA, Alejandra Peña Gill y en parte del texto se explica que el museo es “el espacio público donde se construye y debate nuestra memoria como nación. Desmembrar las colecciones priva al pueblo paraguayo de su propio relato cultural”, aseguran.

Lea más: “Un wing tatá para Guardiola” y “Lo que no pude decir” reúnen relatos breves en dos nuevos libros

El caso de Mburuvicha Róga y las obras del MNBA no es el único. Piezas de otros museos también “adornan” otras dependencias administrativas del Estado. “Desde colecciones históricas como la del MNBA hasta cada obra artística y bien patrimonial bajo custodia del Estado paraguayo, todo el acervo sufre riesgo de deterioro, extravío o apropiación indebida mientras no exista una regulación estricta”, detalla la petición.

Hombres en traje se saludan en ambiente formal, con decoraciones elegantes y otros invitados visibles al fondo.
El caso de Mburuvicha Róga y las obras del MNBA no es el único. Piezas de otros museos también “adornan” otras dependencias administrativas del Estado.

Lo que piden

Debido a esta situación, es que están solicitando la sanción de una Ley Nacional de Museos y Patrimonio Artístico Estatal que entre otras cosas, prohíba expresamente el retiro de obras de museos y colecciones del Estado para decorar despachos, ministerios, embajadas o residencias oficiales.

Lea más: “Reindy (Hermana)”: obra de danza sobre lazos entre mujeres llega a distintos espacios de Asunción

Además, ordene la auditoría, recuperación y restitución inmediata de todas las obras patrimoniales que actualmente se encuentran esparcidas en oficinas públicas.

Cuatro personas en trajes formales conversan en un salón luminoso con mueble de madera y obra de arte clásica en la pared.
Más pinturas que forman parte de museos, siendo utilizadas como adornos en dependencias estatales.

Por otra parte, también exigen que se regule bajo criterios técnicos, transparentes y estrictos cualquier traslado, restauración o exposición temporal de bienes culturales del Estado.

Lea más: “Ni un día sin actividad”: una muestra revisita los 50 años del Juan de Salazar

Finalmente, solicitan que se reorganice y blinde la institucionalidad de los museos nacionales frente a las presiones políticas de cada administración.

Para acceder a la petición se puede ingresar a este link: https://www.change.org/p/el-patrimonio-no-es-decoraci%C3%B3n-ley-para-proteger-las-colecciones-de-museos-nacionales

Lo
más leído
del día

01
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
02
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más
05
Nacionales
Humberto Blasco al frente de la Policía Municipal capitalina anuncia reforma en PMT ¿Qué medidas implementarán?
Ver más

Te puede interesar