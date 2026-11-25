Este jueves 26 a las 20:00, en el local La María Cocina y Carbón del Shopping Mariscal (Quesada y San Roque González de Santacruz) se presentará la muestra “La piel de lo invisible”, con obras del Arq. César Aquino.

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Esta exposición, presentada por la galería BGN Arte, presentará un recorrido por el universo creativo de Aquino, donde la acuarela, el dibujo y la exploración de las formas se convierten en herramientas para indagar en las relaciones entre color, línea, espacio y materia.

En esta muestra, Aquino explora las posibilidades expresivas de tres elementos de la imagen: el color, a través de la acuarela; la línea, como estructura y gesto gráfico; y el papel, entendido no solo como soporte, sino también como parte esencial de la obra.

La exposición, que cuenta con la curaduría de Carlos Sosa Rabito, planteará además un diálogo entre la bidimensionalidad del papel y la tridimensionalidad de los objetos, donde la arquitectura deja de ser únicamente un espacio funcional para convertirse en un soporte alternativo de creación.

“A través de una particular interacción entre transparencias, trazos y superposiciones, el mismo construye imágenes que transitan entre la abstracción y la figuración”, añadió la galería, a través de un comunicado de prensa.

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Señaló también que “las formas arquitectónicas aparecen insinuadas, fragmentadas o transformadas, adquiriendo una nueva dimensión expresiva que trasciende su función original para convertirse en gestos escultóricos”.

César Aquino es es arquitecto y fundador del estudio Aquino+, que cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional. También se desempeñó como docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA).

Actualmente conduce el podcast I Want to Talk About It, un espacio de conversación dedicado a la cultura y al pensamiento, el cual se puede encontrar en el canal de YouTube @abctvpy.

La exposición permanecerá habilitada en el restaurante por espacio de un mes.