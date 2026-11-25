La apertura de “Vuelo compartido” será este jueves 26 de noviembre, a las 20:00, en Casa Amarilla, ubicada en República de Siria 242 esquina Teniente Federico Delgado, en Asunción. Esta será la cuarta exposición colectiva realizada por los integrantes del Taller de Artes Visuales.

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La muestra incluirá trabajos de Agustín Núñez, Alicia Perito, Ana Brisa Caballero, Carla Caballero, Carolina Pedro, Dante Manfredi, Gladys Mas, Lendy Peña, Magda Barni, Martaro Benítez, Martha Uhl, Moncho Servín, Patricia Silva y Ruth Arias, quienes exploran distintos lenguajes y disciplinas dentro de las artes visuales.

El coordinador del taller, Fernando Amengual, señala que uno de los objetivos del espacio es “impulsar el desarrollo de identidades visuales y voces personales, a partir del intercambio y la observación colectiva”. En ese sentido, destaca la “convivencia de diferentes lenguajes artísticos y el proceso de creación individual dentro de una experiencia compartida”.

Amengual también pone énfasis en el valor de sostener un espacio de creación “sin distinción, sin competencia”, en un contexto que describe como marcado por la aceleración y el descarte. Para el artista, esta forma de trabajo representa una apuesta por construir presentes y futuros más humanos.

La exposición invita al público a acercarse a las distintas obras y establecer un diálogo con las búsquedas y sensibilidades de sus creadores.