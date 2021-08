Estrenos de la semana en Netflix y Apple TV+

La plataforma Apple TV+ estrena este viernes la segunda temporada de su serie de ciencia ficción See, protagonizada por Jason Momoa, que trascurre en un futuro en que un virus ha diezmado a la humanidad, dejando a los pocos millones de sobrevivientes ciegos.

La serie es del creador de Peaky Blinders, Steven Knight, e incluye en su elenco desde esta segunda temporada a Dave Bautista (El ejército de los muertos).

Netflix, por su parte, estrenará el miércoles la miniserie Clickbait, un drama de suspenso que sigue la investigación del secuestro de un padre de familia y la relación del misterio con las redes sociales.

Protagonizan Adrian Grenier (Entourage), Betty Gabriel (Defending Jacob) y Zoe Kazan (La balada de Buster Scruggs).

El miércoles también debutan la serie polaca de suspenso Despiértate y la serie danesa de suspenso sobrenatural Post Mortem.

El jueves se estrenan la serie animada japonesa Edens Zero y la cuarta temporada de la comedia Reunión familiar, y el viernes llegan la serie coreana de acción D.P.: El cazadesertores, la miniserie nigeriana King of Boys: The Return of the King y la serie animada infantil Mi querido Arlo.

LARGOMETRAJES

Este lunes, Netflix estrena The Witcher: La pesadilla del lobo, una precuela animada de su exitosa serie de fantasía The Witcher, basada en las aclamadas novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

La película sigue al cazador de monstruos Vesemir, futuro mentor de Geralt de Rivia, que debe navegar las intrigas políticas, amenazas mágicas y trampas monstruosas que plagan las vidas de los místicos “brujos” del Continente.

Theo James (Castlevania) pone voz al protagonista de la película, que sirve como un anticipo de la segunda temporada de The Witcher, con Henry Cavill como protagonista, que llegará a Netflix en diciembre.

El viernes, Netflix estrenará SAS: El ascenso del Cisne Negro, una película de acción sobre un miembro de las fuerzas especiales británicas que viaja en tren con su novia hacia París, hasta que el tren es secuestrado por mercenarios.

Sam Heughan (Bloodshot), Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp), Ruby Rose (Batwoman) y Andy Serkis (Pantera Negra) protagonizan bajo la dirección de Magnus Martens.

También el viernes, Netflix estrena el drama deportivo El quinto set, la historia de un jugador de tenis que regresa al circuito profesional luego de una mala racha para jugar el abierto de Francia y demostrar que todavía no está acabado.

Alex Lutz, Ana Girardot (Escobar: Paraíso perdido) y Kristin Scott Thomas (Rebecca) encabezan el elenco que dirige Quentin Reynaud.

Y también el viernes debuta Él es así, una “remake” del clásico juvenil de 1999 Ella es así, que protagoniza la estrella internacional de TikTok Addison Rae, en su debut como actriz, como una adolescente que intenta cambiar la vida de su tímido compañero de colegio.

Mark Waters, director de filmes como Un viernes de locos y Chicas pesadas, es el realizador del filme.

La semana trae también el estreno del documental Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricias, sobre el icónico pintor de la televisión estadounidense.