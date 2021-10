Primer tráiler de “House of the Dragon”, precuela de “Game of Thrones”

Este martes, HBO presentó un primer “teaser” de su próxima serie original House of the Dragon (La casa del dragón), una precuela de la mundialmente exitosa Game of Thrones, adaptada de las novelas de la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin.

House of the Dragon trascurre 200 años antes de los eventos de Game of Thrones y adapta directamente la novela de Martin Fuego y Sangre, publicada en 2018.

La historia se centra en la familia Targaryen, soberana absoluta del continente de Poniente, y los eventos que llevaron a la guerra civil que terminó por derrumbar a esa dinastía.

El elenco de la serie estará compuesto por Paddy Considine (The Outsider), Emma D’Arcy (Truth Seekers), Olivia Cooke (Sound of Metal) y Matt Smith (The Crown), entre otros.

Al igual que en Game of Thrones, el autor George R.R. Martin tuvo participación directa en la producción de House of the Dragon.

La primera temporada consistirá en diez episodios que serán estrenados en 2022, en fechas aún no confirmadas.

EL FENÓMENO DE GAME OF THRONES

Transmitida originalmente en ocho temporadas entre 2011 y 2019, Game of Thrones fue la serie insignia de HBO en la década pasada, convirtiéndose en un fenómeno mundial y dominando galardones como los premios Emmy durante varios años, acumulando un total de 59 estatuillas de los principales premios de la televisión estadounidense.

Desde el controversial final de Game of Thrones, HBO ha anunciado varios otros proyectos vinculados a ese universo, aparte de House of the Dragon, incluyendo una serie animada y otra precuela basada en la novela de Martin Cuentos de Dunk y Egg, además de un proyecto titulado Bloodmoon que trascurriría diez mil años antes de los eventos de Game of Thrones.