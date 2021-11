Lin-Manuel Miranda debuta como director de cine con “tick, tick... Boom!”

La película, que fue estrenada en el AFI Fest en Los Ángeles, es un tributo a Jonathan Larson, el escritor de “Rent” y quien fue el niño prodigio de Broadway en la generación anterior a Miranda. “El cine fue mi primer amor. Me enamoré de las películas, mi abuelo tenía una tienda de videos de VHS cuando yo era niño: Miranda Video”, dijo Miranda a la AFP. “Pasé mis veranos viendo de todo, poco de lo cual era apropiado para un niño de siete u ocho años, ¡pero yo lo veía todo!”, contó. “Entonces me siento como que he regresado a mi primer amor”.

“tick tick... Boom!” es una adaptación del musical de Larson del mismo nombre, que recoge sus luchas para poder crear arte y su miedo a envejecer sin alcanzar el éxito. Larson murió con tan solo 35 años, sin poder ver y disfrutar la gran popularidad, y el abanico de premios Tony -además del Pulitzer- que ganaría “Rent”.

“Es la única película que soñé en hacer como película, incluso antes de tener la oportunidad de dirigir”, dijo Miranda, quien vio el musical de Larson en su época de estudiante universitario. “Fue el mes después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando todo el mundo se preguntaba ‘¿qué estoy haciendo con mi vida?’”. “Y todo el musical se trata de ‘¿qué estas haciendo con tu vida?’”.

“Se sintió como un ataque personal y una llamada a la acción”, dijo. El filme va y viene entre Larson -interpretado por Andrew Garfield- actuando el monólogo de rock original de “tick tick... Boom!” en el escenario en Nueva York, y los “flashbacks” a los eventos de su vida que inspiraron la obra. “Yo traje la música que amo -la latina y el hip hop- a mi trabajo de la misma forma que Jonathan llevó el rock al suyo”, contó Miranda. “Aplicando sus tesis de alguna forma, me siento como su estudiante”. “¡Y ha funcionado bastante bien!”, aseguró.

“Ansioso por escribir”

Aunque “tick tick... Boom!” es el primer filme de Miranda como director, sus servicios han sido cada vez más solicitados en Hollywood tras el enorme éxito de “Hamilton”.

Disney compró los derechos de streaming para una versión grabada de la representación de “Hamilton” -que cuenta la historia de los padres fundadores de Estados Unidos a través del hip-hop- por 75 millones de dólares. Miranda también produjo una versión para el cine de su primer musical, “In The Heights”, y escribió las canciones para la próxima película de realismo mágico de Disney inspirada en Colombia y llamada “Encanto”.

Garfield, quien protagonizó “The Amazing Spider-Man” dijo a la AFP que Miranda “logró (en el rodaje) una atmósfera de comunidad que realmente solo se vive en el teatro y que no se encuentra muy frecuentemente en el cine”.

El coprotagonista Joshua Henry bromeó, en tanto, que en esta primera inmersión como director Miranda algunas veces “decía corte cuando quería decir acción y viceversa”. “Pero verlo encontrar su propio camino fue algo realmente inspirador”, dijo.

Mientras que los retrasos debido al prolongado cierre de los cines por la pandemia ha ocasionado que varios de los proyectos cinematográficos coincidan en sus lanzamientos, el artista dijo a la AFP que ha vuelto a “ver tanto teatro como es posible” en Broadway. “Y estoy ansioso por escribir de nuevo también, una vez que pase la ola de todas estas películas que están saliendo todas en la misma semana debido a la pandemia”. “Y también estoy entusiasmado por despejar mi escritorio”.