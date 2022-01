Muere el actor Bob Saget, protagonista de la serie “Full House”

De acuerdo con el reporte de TMZ, la policía y los bomberos respondieron a un llamado realizado por el hotel, luego de que el equipo de seguridad encontrara al actor en su habitación. No se revelaron mayores detalles acerca de la causa del fallecimiento del artista.

A través de Twitter, la oficina del Sheriff del condado de Orange señaló que no se encontraron “rastros de violencia o de utilización de drogas”.

Lea más: Netflix confirma el regreso de “Full House” con nuevos capítulos

Saget había encarnado en “Full House” a Danny Tanner, el padre viudo de tres niñas a las que criaba con la ayuda de sus mejores amigos. La serie fue producida entre los años 1987 y 1995. También formó parte de la remake “Fuller House”, estrenada por Netflix en 2016 y que contó con cinco temporadas.

El actor y director se encontraba en Florida realizando una gira de su show de stand up “I don’t do negative”. Inclusive, en la noche de ayer compartió en Twitter una fotografía tras su presentación en Jacksonville, señalando lo mucho que había disfrutado de compartir con el público. “No me di cuenta que hice un show de dos horas. Estoy felizmente adicto a esto nuevamente”, expresó.

Tras el sueño de ser director

Buscando convertirse en director de cine, Saget decidió incursionar en la interpretación para mejorar sus habilidades a la hora de tener que dirigir a actores. Comenzó a actuar en clubes de comedia de Los Ángeles, pero luego estos shows se convirtieron en giras nacionales y le tomó el gusto a estar arriba del escenario.

Tras ser despedido de un programa matutino de la cadena CBS, le llegó la oportunidad de protagonizar “Full House” junto a Dave Coulier y John Stamos. A ellos se sumaron Candace Cameron, Jodie Sweetin y las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen, interpretando a DJ, Stephanie y la pequeña Michelle.

En pleno apogeo de la serie, Saget también se puso al frente del programa de bloopers “Los videos más divertidos de América”. Cumplió su deseo de convertirse en director poniéndose al frente de las películas “Benjamin” (2019), “Dirty Work” (1998), y “Farce of the penguins” (2006).