“La casa Gucci” y “El poder del perro” encabezan nominaciones del Sindicato de Actores

Este miércoles, el Sindicato de Actores (Screen Actors Guild, SAG) de Hollywood anunció las nominaciones a sus premios anuales que serán entregados el próximo 27 de febrero, y como todos los años serán el principal indicador para predecir quiénes triunfarán en los premios Óscar en marzo.

Las películas con más nominaciones son La casa Gucci del director Ridley Scott y la película de Jane Campion El poder del perro, con tres nominaciones cada una.

Les siguen, con dos nominaciones cada una, CODA, Belfast, Rey Richard y Being the Ricardos.

En la categoría de mejor actor principal competirán Javier Bardem por Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Andrew Garfield por Tick, Tick... Boom!, Will Smith por Rey Richard y Denzel Washington por La tragedia de Macbeth.

La categoría de mejor actriz principal tendrá como contendientes a Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman por La hija oscura, Lady Gaga por La casa Gucci, Jennifer Hudson por Respect y Nicole Kidman por Being the Ricardos.

Por su parte, competirán por el premio al mejor actor secundario Ben Affleck por The Tender Bar, Bradley Cooper por Licorice Pizza, Troy Kotsur por CODA, Jared Leto por La casa Gucci y Kodi Smit-McPhee por El poder del perro.

Y en la categoría de mejor actriz secundaria estarán presentes Caitríona Balfe por Belfast, Cate Blanchett por El callejón de las almas perdidas, Ariana DeBose por Amor sin barreras, Kirsten Dunst por El poder del perro y Ruth Negga por Claroscuro.

Finalmente, en la categoría de mejor elenco pugnarán las películas Belfast, CODA, No miren arriba, La casa Gucci y Rey Richard.

El SAG también entregará un premio al mejor elenco de dobles de riesgo, para el que están nominados los equipos de Black Widow, Duna, Matrix Resurrecciones, Sin tiempo para morir y Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.