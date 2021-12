Reseña: “El poder del perro”

(Disponible en Netflix)

La celebrada cineasta australiana Jane Campion regresa a la dirección luego de una pausa de más de una década con un doloroso pero cautivador drama que brilla por la profundidad de la tragedia que relata, la belleza de sus paisajes áridos y el espectacular trabajo de sus actores, entre los que se destaca un impresionante Benedict Cumberbatch.

Basada en la novela The Power of the Dog de Thomas Savage, la película trascurre en el año 1925 en Montana, EE.UU., donde los hermanos Phil (Cumberbatch) y George Burbank (Jesse Plemons) tienen un rancho de ganado. Duro y agresivo, Phil es respetado por sus trabajadores pero su relación con su hermano, un hombre mucho más gentil y vulnerable, es tensa.

En un pueblo cercano a su rancho, George conoce a Rose (Kirsten Dunst), una viuda que vive con su hijo Peter (Kodi Smit-McPhee), e inician una relación que pronto llega al matrimonio, algo que molesta enormemente a Phil, convencido de que Rose solo está interesada en el dinero de su familia.

Cumberbatch modula cada aspecto de su actuación para interpretar a una de esas personas que intimidan e incomodan con su mera presencia, clavando la mirada en sus interlocutores con tanta intensidad que parece que literalmente los quiere matar con la mente, bajando el tono de su voz a uno que asemeja el gruñido de un gato salvaje a punto de atacar, y haciendo que sus pasos retumben en el piso de madera de la residencia Burbank.

Su desconfianza hacia Rose y su desprecio hacia Peter, de quien se burla en repetidas ocasiones por sus manerismos afeminados y su falta de conocimiento sobre la vida en el campo, fermenta en una serie de tormentos hacia ambos que parecen volver el aire en el rancho un miasma tóxico de ansiedad y miedo que contrasta con los impresionantes paisajes de árido campo abierto y lejanas montañas que Campion y su director de fotografía Ari Wegner ponen como trasfondo para todo el drama.

Campion desgrana con paciencia su historia, dándole matices de forma gradual como un dibujante que va añadiendo cada vez más detalles a lo que alguna vez fue un boceto básico, y de a poco transforma a Phil de un monstruo unidimensional a una víctima de sí mismo, su relación con Peter se revela no como una incapacidad de aceptar como válido lo que es diferente, sino una incapacidad de aceptarse a sí mismo.

Eventualmente todo desemboca en un desenlace inquietantemente ambiguo, de esos en los que uno se puede encontrar pensando por días o semanas.

Cumberbatch obviamente se roba la película, pero tiene un fantástico elenco haciéndole coro.

Kirsten Dunst da su mejor actuación desde su impresionante trabajo en Melancholia de Lars Von Trier, vendiendo de forma angustiantemente real la forma en que Rose se va derrumbando bajo la presión del ambiente hostil en que se encuentra, Jesse Plemons siempre es bienvenido y Kodi Smit-McPhee sigue exhibiéndose como uno de los talentos juveniles más sólidos del cine con un personaje que dice poco pero comunica volúmenes con una mirada o un silencio elocuente.

El poder del perro es pesada e incómoda, pero al mismo tiempo es un grandioso despliegue de talento delante y detrás de cámaras. De lo mejor del año hasta ahora.

EL PODER DEL PERRO (The Power of the Dog)

Dirigida por Jane Campion

Escrita por Jane Campion (basada en una novela de Thomas Savage)

Producida por Jane Campion, Iain Canning, Roger Frappier, Tanya Seghatchian y Emile Sherman

Edición por Peter Sciberras

Dirección de fotografía por Ari Wegner

Banda sonora compuesta por Jonny Greenwood

Elenco: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Jesse Plemons, Thomasin McKenzie, Genevieve Lemon, Keith Carradine, Frances Conroy, Peter Carroll