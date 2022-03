Las ganadoras del Óscar de años anteriores y dónde verlas: 2018

A pocas semanas de la edición 94 de los premios Óscar, vale recordar que muchas de las películas ganadoras y nominadas a los principales premios de Hollywood en los últimos años están disponibles para verse en las distintas plataformas de streaming, por lo que te preparamos una guía año por año de dónde podés encontrarlas.

Estas son las películas de 2019 disponibles en streaming:

Green Book, un drama sobre un guardaespaldas neoyorquino racista que es contratado para acompañar y custodiar a un músico afroamericano durante una gira por el sur de los Estados Unidos. Dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali. Se llevó el premio Óscar a la mejor película y los de mejor actor secundario (Ali) y mejor guión original. Disponible en Amazon Prime Video.

Roma, un drama de época del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, sobre una mujer indígena que trabaja como sirvienta y niñera para una familia de clase alta de Ciudad de México en la década de 1970. Protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira. Ganó tres premios Óscar: mejor dirección para Cuarón, mejor película de habla no inglesa y mejor dirección de fotografía. Disponible en Netflix.

Bohemian Rhapsody, un drama biográfico sobre el icónico cantautor Freddie Mercury, su vida personal y su carrera con la legendaria banda de rock Queen. Dirigida por Bryan Singer y protagonizada por Rami Malek. Lideró el conteo de ganadores en la edición 91 de los premios Óscar llevándose los galardones al mejor actor (Malek), mejor edición, mejor edición de sonido y mejor mezcla de sonido. Disponible en Star+.

La favorita, un drama de humor negro histórico sobre dos primas que compiten entre sí en intentar manipular a la reina Ana de Inglaterra. Dirigida por Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman, quien se alzó con el premio a la mejor actriz. Disponible en Star+.

If Beale Street Could Talk, un drama romántico sobre una mujer que intenta limpiar el nombre de su pareja, acusado de un crimen que no cometió. Dirigida por Barry Jenkins y protagonizada por KiKi Layne, Stephan James y Regina King, quien resultó ganadora del Óscar a la mejor actriz secundaria. Disponible en Amazon Prime Video.

Spider-Man: Un nuevo universo, un filme animado que sigue a Miles Morales, un joven que adquiere superpoderes y acaba haciendo equipo con otras versiones de Spider-Man de universos paralelos en una misión para salvar a todos sus mundos. Dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. Ganadora del Óscar a la mejor película animada. Disponible en Netflix.

Free Solo, un documental sobre el escalador Alex Honnold y su afán de realizar una peligrosa hazaña. Dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin. Disponible en Disney+.

Pantera Negra, un filme de acción ambientado en el “universo cinematográfico Marvel”, en el que el rey T’Challa de la avanzada nación africana de Wakanda debe hacer frente a un guerrero que busca arrebatarle el trono. Dirigida por Ryan Coogler y protagonizda por Chadwick Boseman. Ganó tres premios Óscar: mejor banda sonora original (compuesta por Ludwig Göransson), mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción. Disponible en Disney+.

Nace una estrella, un drama musical sobre la relación entre una estrella de la música country y una joven mujer que da inicio a su propia carrera en la música pop. Dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Cooper y Lady Gaga. Ganadora del Óscar a la mejor canción original por Shallow, cantada por Cooper y Gaga. Disponible en HBO Max.

Otras nominadas disponibles en streaming

El regreso de Mary Poppins (nominada a 4 Óscar), disponible en Disney+

La balada de Buster Scruggs (nominada a 3 Óscar), disponible en Netflix

Isla de perros (nominada a 2 Óscar), disponible en Star+

No dejes de mirarme (nominada a 2 Óscar), disponible en Amazon Prime Video

RBG (nominada a 2 Óscar), disponible en Amazon Prime Video