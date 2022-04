Estrenos en cines: vikingos, suspenso y aventuras en la selva

Tres nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine con propuestas muy variadas, entre las que destaca un intenso drama histórico de venganza en la era vikinga, con un impresionante elenco de estrellas.

El hombre del norte es la tercera película del cineasta estadounidense Robert Eggers, que se destacó con sus aclamados filmes independientes La bruja (2015) y El faro (2019).

Basada en una leyenda de la tradición nórdica, la película trascurre en el siglo IX y sigue a Amleth, un joven príncipe que se ve obligado a huir de su hogar luego de que su tío asesine a su padre y tomara el trono para sí mismo. Años después, Amleth se ha convertido en un temible guerrero y decide regresar para cobrar venganza.

Alexander Skarsgard (Godzilla vs Kong) protagoniza, encabezando un elenco que incluye también a Anya Taylor-Joy (El misterio de Soho), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Claes Bang (Drácula), Ethan Hawke (Moon Knight), Willem Dafoe (Spider-Man: Sin camino a casa) y la cantante islandesa Björk.

Sandra Bullock y Channing Tatum en la selva

Otro estreno de la semana es La ciudad perdida, una comedia de aventuras y acción que sigue a una popular novelista que va de gira con el modelo que posa para las portadas de sus libros, y ambos acaban siendo secuestrados por un excéntrico millonario convencido de que el último libro de la escritora revela la existencia de un tesoro en la jungla de una isla.

Sandra Bullock (Imperdonable), Channing Tatum (Kingsman: El círculo dorado), Daniel Radcliffe (Nada es lo que parece 2) y Brad Pitt (Ad Astra) protagonizan bajo la dirección de Adam y Aaron Nee.

El tercer estreno de la semana es Desesperada, un thriller de suspenso sigue a una mujer que intenta salvar a sus hijos luego de que se reportara un tiroteo en la escuela de ambos.

Naomi Watts (Twin Peaks) protagoniza bajo la dirección de Phillip Noyce, director de filmes como Juego de patriotas (1992), Peligro inminente (1994) o El coleccionista de huesos (1999).

Finalmente, cierra la lista de novedades de la semana el drama El milagro de Tyson, sobre un joven autista que intenta convertirse en un campeón de maratón, cambiando las vidas de su familia en el proceso.

Con las actuaciones de Major Dodson (The Walking Dead), Rory Cochrane (Espírutos oscuros), Amy Smart (Stargirl) y Barkhad Abdi (Capitán Phillips). Dirigida por Kim Bass.