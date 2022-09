Festival de Venecia premia a documental basado en la figura de Nan Goldin

VENECIA. El Festival de Cine de Venecia otorgó este sábado el León de Oro al documental “All the Beauty and the Bloodshed”, de Laura Poitras. La película, que denuncia la tragedia de los opiáceos y el escándalo en Estados Unidos por alimentar deliberadamente la dependencia a las drogas, está basado en la figura de la fotógrafa Nan Goldin.