Película sobre la vida de Janis Joplin llega a “Cinema Jam”

La película recorre la vida de la “Perla del blues” desde su infancia en Texas, el descubrimiento de la música como bálsamo de angustias emocionales y la potencia de su voz que la impulsa a irse de su casa para cantar rock and roll, emprendiendo un viaje sin retorno que la lleva a unirse al tristemente célebre Club de los 27.

Berg reúne en esta película, que sigue un hilo cronológico y bebe de un importante trabajo de documentación de cerca de 7 años, testigos, entrevistas en la televisión, fotografías y actuaciones míticas como la de Woodstock: Joplin subió al escenario aproximadamente a las 2 de la madrugada del domingo 17 de agosto, después de diez horas esperando, diez horas de heroína y alcohol. Algunas semanas después, el 1 de octubre, grababa “Mercedes Benz”. Y 72 horas más tarde moría sola en un hotel de Hollywood.

“Cinema Jam” es un ciclo de documentales sobre rock que propone reunir a fanáticos de la música y el cine, y dialogar sobre estas expresiones y su relación con los artistas y su época. La película es presentada por Sergio Ferreira y Eulo García.

Anteriormente ya se han presentado “Don’t look back”, una película sobre la gira que realizó Bob Dylan en 1965 y “Remastered: Who Shot the Sheriff”, un documental de 2018 en torno al intento de asesinato a Bob Marley ocurrido en 1976.