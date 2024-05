Harry Potter y el Prisionero de Azkaban

Título original: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Dirección: Alfonso Cuarón

Guion: Steve Kloves (basado en una novela de J.K. Rowling)

Elenco: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Gary Oldman, David Thewlis, Alan Rickman, Robbie Coltrane, Michael Gambon

Calificación: Apta para todo público

Duración: 142 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:00 (en español); 15:00; 21:00 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 18:30 (subtitulada).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 20:00 (en español); 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:00 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 18:00 (subtitulada).