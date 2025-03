Premios Oscar 2025: la apertura de Conan O’Brien, la broma de Adam Sandler y otros momentos virales

Homenaje a Wicked con Ariana Grande y Cynthia Erivo

Ariana Grande y Cynthia Erivo abrieron los Oscar 2025 con un mágico homenaje a Wicked y El mago de Oz. Las protagonistas de Wicked deslumbraron en la apertura de los Oscar con una versión de “Somewhere Over the Rainbow”, en un guiño a la icónica historia que inspiró el musical y su próxima adaptación cinematográfica.

La apertura de Conan O’Brien

El presentador de los premios Oscar 2025, Conan O’Brien, generó incomodidad en la audiencia al realizar una broma sobre la actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, quien ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas. La actriz, nominada a Mejor Actriz, fue señalada por comentarios racistas e islamófobos que resurgieron en redes sociales durante la campaña de premiación.

A pesar de la controversia, Gascón asistió a la ceremonia, donde O’Brien no evitó mencionar el tema en su monólogo de apertura. La broma del comediante, que se destacó por un tono más moderado en comparación con otros años, provocó gemidos y expresiones de incomodidad entre los asistentes.

La participación de Gascón en la gala sorprendió a muchos, ya que la actriz ha enfrentado fuertes críticas que pusieron en duda su presencia en la premiación. La situación reavivó el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de sus acciones pasadas en la industria del entretenimiento.

Adam Sandler irrumpe en los Oscar con sudadera y grita ‘¡Chalamet!’ al oído de Timothée

Adam Sandler no estaba nominado en los Oscar 2025, pero eso no impidió que se convirtiera en protagonista de la ceremonia con su característico sentido del humor. El actor y comediante interrumpió el monólogo de apertura de Conan O’Brien con un look que no pasó desapercibido: canguro y pantalones cortos, desafiando el código de vestimenta de la noche más importante de Hollywood.

“Adam, ¿qué estás usando?”, preguntó O’Brien desde el escenario. “Pareces alguien jugando póker virtual a las 2 de la mañana”.

Lejos de quedarse callado, Sandler respondió con su clásico sarcasmo: “A nadie le importaba lo que llevaba puesto hasta que lo mencionaste. Me gusta cómo me veo porque soy una buena persona. No me importa lo que uso o lo que no uso. ¿Mis shorts deportivos y mi sudadera esponjosa te ofenden tanto que tenías que burlarte de mí frente a todos?”

Aunque el segmento parecía concluir con la salida de Sandler entre abucheos, el comediante dejó un último momento para la historia. Antes de irse, se acercó a Timothée Chalamet, nominado por A Complete Unknown, y le gritó al oído: “¡Chalamet!”, con su inconfundible tono cómico, abrazando al actor vestido de amarillo y provocando risas entre el público.

La inesperada aparición de Sandler demostró que, aunque no esté nominado, siempre sabe cómo robarse el show.