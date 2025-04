¿Qué se estrena en cines de Paraguay en mayo?

El mes de mayo trae a cines de Paraguay algunos de los estrenos más esperados del año, entre ellos el regreso de Tom Cruise con la última entrega de la saga de acción Misión Imposible, además de un “remake” del clásico animado de Disney Lilo y Stitch, la nueva película del universo Marvel, las nuevas películas de Karate Kid y Destino final, entre muchos otros lanzamientos.

Estas son las películas anunciadas para estreno en cines de Paraguay durante el mes de mayo:

Thunderbolts (jueves 1)

La nueva película del universo Marvel reúne a un atípico grupo de héroes y villanos, liderados por la ex Viuda Negra Yelena Belova, que se ven obligados a trabajar juntos para detener a una amenaza de nivel global. Regresan Florence Pugh como Yelena, Sebastian Stan como Bucky, Wyatt Russell como John Walker, Olga Kurylenko como Taskmaster, David Harbour como el Guardián Rojo y Hannah John-Kamen como Ghost, entre otros. La película es dirigida por Jake Schreier (Ciudades de papel).

La leyenda de Ochi (jueves 1)

Una película de aventuras y fantasía sobre una niña de una remota aldea del este de Europa que descubre una cría de una criatura mística y decide emprender un peligroso viaje para devolverla a su familia. Con Helena Zengel (Noticias del mundo), Willem Dafoe (Nosferatu), Finn Wolfhard (Ghostbusters: Apocalípsis fantasma) y Emily Watson (Pequeñas cosas como estas) y dirigida por Isaiah Saxon.

Puente en llamas (jueves 1)

Un thriller de acción sobre un veterano de guerra que se ve atrapado, junto con su hermana menor, en un puente durante un ataque terrorista. Con Dylan Sprouse (Maravilloso desastre), dirigida por Patrick Lussier (Drácula 2000).

El demonio viene por tí (jueves 1)

Una película de terror en la que, en medio de la pandemia de covid-19, una mujer visita a una amiga que sufre de aterradoras pesadillas, y ambas acaban arrastradas a una dimensión de terror inimaginable. Con Gabby Beans y Emily Davis, dirigida por Andy Mitton.

Karate Kid: Leyendas (jueves 8)

Una película que sirve de continuación de la saga original de películas Karate Kid, la serie Cobra Kai y el “reinicio” de 2010 de la saga. En esta película, Daniel LaRusso y el señor Han hacen equipo para entrenar en karate y kung fu a una joven promesa de las artes marciales. Protagonizan Jackie Chan, Ralph Macchio y Ben Wang, bajo la dirección de Jonathan Entwistle.

Encerrado (jueves 8)

Un “remake” hollywoodense del thriller argentino de suspenso 4x4, en el que un ladrón entra a un vehículo para intentar robarlo, pero acaba atrapado adentro por el dueño del rodado, quien lo somete a un retorcido juego. Con Bill Skarsgard (Nosferatu) y Anthony Hopkins (María), dirigida por David Yarovesky (Brightburn).

Screamboat: La masacre del ratón (jueves 8)

Una comedia de terror inspirada en el clásico corto animado de Walt Disney Steamboat Willie. La película sigue a un grupo de pasajeros en un ferry, donde son acechados por un monstruoso ser con forma de ratón humanoide. Con David Howard Thornton (Terrifier 3), dirigida por Steven La Morte.

Bonhoeffer (jueves 8)

Un drama histórico basado en la vida del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, quien se hizo notorio por su disidencia contra el régimen nazi. Protagonizada por Jonas Dassler y August Diehl (King’s Man), y dirigida por Todd Komarnicki.

El viaje de Madeleine (jueves 8)

Un drama francés sobre una mujer octogenaria que va en taxi al hogar de ancianos donde va a vivir, pero en el camino pide al taxista que recorra varios puntos de París que fueron importantes en su vida. Protagonizan Line Renaud y Dany Boon bajo la dirección de Christian Carion.

Destino final: Lazos de sangre (jueves 15)

La sexta entrega de la saga de películas de terror Destino final sigue a una joven mujer que sufre pesadillas recurrentes que le muestran la muerte de toda su familia, por lo que intenta impedir que los acontecimientos de sus sueños se hagan realidad. Protagonizada por Kaitlyn Santa Juana y el veterano de la saga Tony Todd en su actuación final antes de su muerte. Dirigen Zach Lipovsky y Adam Stein.

Mensaje en una botella (jueves 15)

Una comedia dramática argentina sobre una sommelier que descubre que puede cambiar su vida en el presente enviando mensajes a su yo del pasado en botellas de vino, pero sus intentos acaban teniendo consecuencias inesperadas. Con Luisana Lopilato (Pipa) y Benjamín Vicuña (El hilo rojo), dirigida por Gabriel Nesci.

Colorful Stage! La película: Miku no puede cantar (jueves 15)

Una película animada japonesa y el primer largometraje protagonizado por la icónica cantante virtual Hatsune Miku, quien en esta aventura intenta formar conexiones y encontrar alguien que la ayude a redescubrir su voz para el canto.

La última cena (jueves 15)

Una película bíblica que recrea la historia del Nuevo Testamento sobre la última cena de Jesús antes de su arresto y crucifixión. Protagonizada por James Oliver Wheatley y Jamie Ward bajo la dirección de Mario Borrelli.

La carga más preciada (jueves 15)

Una película animada francesa que trascurre durante la Segunda Guerra Mundial y sigue a una familia que encuentra y acoge a una bebé judía que fue arrojada por su padre de un tren que se dirigía a un campo de concentración. Dirigida por Michel Hazanavicius (El artista).

Misión Imposible: La sentencia final (jueves 22)

La octava película de la mundialmente exitosa saga de películas de acción Misión Imposible presenta de nuevo a Tom Cruise como el espía Ethan Hunt, quien sigue intentando detener los planes de una peligrosa inteligencia artificial que podría hundir al mundo en el caos. Junto a Cruise regresan Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Henry Czerny, Angela Bassett, Vanessa Kirby y Esai Morales.

Lilo y Stitch (jueves 22)

El “remake” del aclamado clásico animado de Disney sigue a una niña de Hawái que entabla una improbable amistad con un destructivo extraterrestre prófugo que aterrizó en su isla. Protagonizan Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Chris Sanders, Zach Galifianakis (Only Murders in the Building) y Billy Magnussen (Road House), bajo la dirección de Dean Fleischer Camp.

El último rodeo (jueves 22)

Un drama sobre una exestrella de rodeo que decide volver al ruego mientras intenta recomponer su relación con su hija, de quien se ha distanciado. Protagonizada por Neal McDonough (Tulsa King) y dirigida por Jon Avnet (Las dos caras de la ley).

Oshi no Ko: El acto final (jueves 22)

Una adaptación del popular manga Oshi no Ko de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari, en el que un ginecólogo y su paciente mueren y reencarnan como los hijos de una popular cantante de música pop de la que ambos eran fans. Con Kaito Sakurai, Nagisa Saito y Asuka Saito.

Sneaks: Un par con suerte (jueves 29)

Una película animada que sigue a un grupo de zapatos deportivos vivientes extraviados en Nueva York, que buscan regresar con sus dueños. En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Anthony Mackie (Capitán América: Un nuevo mundo), Martin Lawrence (Bad Boys: Hasta la muerte) y Chloe Bailey (Exorcismo).

Infierno en el pantano (jueves 29)

Un thriller de supervivencia en el que un avión cae en los pantanos de Luisiana, Estados Unidos, y los sobrevivientes deben lidiar con la fauna mortal de ese ecosistema e intentar volver a la civilización. Protagonizan Athena Strates y Madalena Aragão bajo la dirección de Taneli Mustonen y Brad Watson.

Mars Express (jueves 29)

Una película animada de acción y ciencia ficción futurista que sigue a una detective a su compañero, un androide, mientras siguen la pista de un notorio hacker, lo que los lleva a descubrir una siniestra conspiración en el planeta Marte. Dirigida por Jérémie Périn.