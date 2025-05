Estrenos en cines: “Misión Imposible” y “Lilo y Stitch” encienden la cartelera 

Dos películas renuevan este jueves la cartelera de cine en Paraguay, y se trata de dos de los filmes más esperados de todo el año.

Una de las novedades es Misión Imposible: La sentencia final, la octava – y posiblemente última - entrega de la legendaria saga de películas de acción protagonizadas por Tom Cruise, que tuvo su inicio en 1996, hace casi 30 años.

En esta nueva película, que trascurre inmediatamente luego de los eventos de Misión Imposible: Sentencia mortal (2023), Cruise regresa como el agente secreto Ethan Hunt, quien continúa su misión de buscar la forma de eliminar una peligrosa y ultra avanzada inteligencia artificial que podría destruir el mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Horarios de “Misión Imposible: La sentencia final” en cines de Paraguay

Como ha sido el caso con el resto de la saga Misión Imposible, Cruise llevó a cabo muy peligrosas hazañas en el rodaje de las escenas de acción más importantes de La sentencia final, incluyendo volar aferrado a una de las alas de un avión biplano y filmar una complicada secuencia de acción submarina.

Junto a Cruise regresan al elenco Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Angela Bassett, Henry Czerny y Vanessa Kirby, entre otros.

La dirección vuelve a ser de Christopher McQuarrie, quien también dirigió las tres películas previas de Misión Imposible: Nación secreta (2015), Repercusión (2018) y Sentencia mortal.

La saga Misión Imposible, basada en la serie televisiva del mismo nombre, comenzó en 1996 con la primera película dirigida por Brian De Palma y continuó con Misión Imposible II (2001), de John Woo; Misión Imposible III (2006), de J.J. Abrams y Misión Imposible: Protocolo fantasma (2011), de Brad Bird; antes de que McQuarrie tomara las riendas.

En total, las siete películas hasta ahora estrenadas recaudaron más de 4 mil millones de dólares en la taquilla global.

Otro clásico de Disney regresa en una nueva versión

El otro estreno de la semana es la muy esperada “remake” en versión “live action” - con actores de carne y hueso – del clásico animado de Disney Lilo y Stitch, cuya versión animada original se estrenó en 2002.

La película cuenta la historia de una niña de Hawái que entabla amistad con un adorable pero destructivo ser extraterrestre que aterrizó por accidente en su isla.

Lea más: Horarios de “Lilo y Stitch” en cines de Paraguay

Chris Sanders, creador de la película original y voz de Stitch, regresa para interpretar de nuevo al alienígena azul, y el resto del elenco lo componen Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Adugong, Zach Galifianakis (Sr. Link), Billy Magnussen (Sin tiempo para morir), Courtney B. Vance (Proyecto Power) y Hannah Waddingham (Ted Lasso).

La dirección es de Dean Fleischer Camp, realizador del aclamado filme independiente Marcel the Shell with Shoes On (2021).