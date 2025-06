Estreno en cines: “Cómo entrenar a tu dragón” llega en una nueva versión

La cartelera de cine recibe en Paraguay dos nuevos filmes, entre ellos una de las películas más esperadas del año: el “remake” en versión “live action” - con actores de carne y hueso – de Cómo entrenar a tu dragón, uno de los mayores éxitos animados de las últimas décadas.

Al igual que la versión original de DreamWorks Animation – que adaptaba la novela homónima de Cressida Cowell –, el estreno de hoy cuenta la historia de Hipo, un joven de una sociedad vikinga en guerra con dragones, quien entabla amistad con una de esas criaturas.

Mason Thames (El teléfono negro) protagoniza como Hipo y Gerard Butler repite su rol de Estoico, el padre de Hipo, papel que interpretó también en las películas animadas.

Nico Parker (The Last of Us), Nick Frost (The Nevers) y Julian Dennison (Godzilla vs Kong) completan el elenco.

La dirección es de Dean DeBlois, quien también dirigió la versión animada original de Cómo entrenar a tu dragón estrenada en 2010 y sus dos secuelas de 2014 y 2019, además de haber co-dirigido el clásico de Disney Lilo y Stitch (2002).

Una secuela ya fue anunciada

Las tres películas animadas de Cómo entrenar a tu dragón fueron grandes éxitos de taquilla y crítica, acumulando más de 1.500 millones de dólares recaudados a nivel mundial y nominaciones al premio Óscar a la mejor película animada para cada una de las tres películas.

DreamWorks y Universal Pictures ya anunciaron una secuela de este “remake”, que planean estrenar en junio de 2027.

Drama cristiano animado

Otro estreno de esta semana en cines de Paraguay es Max, una película animada cristiana que relata la historia del sacerdote polaco Maximilian Kolbe y sus vivencias durante la ocupación nazi de Polonia en la Segunda Guerra Mundial.

