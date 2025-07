Estreno en cines: Superman vuelve a volar en la pantalla grande

Solo una película llega este jueves a refrescar la cartelera de cine en Paraguay, pero se trata de uno de los lanzamientos más esperados de todo el año.

El cineasta James Gunn, realizador de la aclamada trilogía Guardianes de la Galaxia de Marvel, presenta ahora una nueva versión de uno de los superhéroes de cómic más populares de todo el mundo: Superman.

La nueva versión cinematográfica del emblemático superhéroe extraterrestre creado en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster muestra a un Superman ya establecido en un mundo asediado por amenazas humanas e intergalácticas a las que debe hacer frente mientras intenta balancear su vida como héroe con su identidad secreta como el reportero Clark Kent.

David Corenswet (Tornados) es el encargado de interpretar a Superman, heredando el icónico rol que también interpretaron en el cine Christopher Reeve, Brandon Routh y Henry Cavill.

El elenco que lo acompaña incluye a Rachel Brosnahan (El amateur) como la reportera Lois Lane, Nicholas Hoult (Nosferatu) como el villano Lex Luthor, y se compone también de actores como Edi Gathegi (For All Mankind), Isabela Merced (The Last of Us) o Nathan Fillion (Firefly).

Se trata de la tercera producción de James Gunn basada en personajes de DC Comics, luego de la película de 2021 El Escuadrón Suicida y la serie televisiva Peacemaker.

La nueva Superman fue concebida como el primer capítulo de un nuevo universo cinematográfico.