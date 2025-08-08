Amores materialistas

Título original: Materialists

Dirección: Celine Song

Guion: Celine Song

Elenco: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal, Zoë Winters, Marin Ireland, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson, Eddie Cahill, Sawyer Spielberg

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 116 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 15:40; 18:20; 21:00 (subtitulada). Premier , 13:00; 15:40; 18:20; 21:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 14:00; 18:30 (en español); 16:15; 20:45 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 20:20; 22:35 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 19:10; 21:10 (subtitulada).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:30; 18:30; 20:50 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 14:00; 16:15; 18:30; 20:45 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:30; 18:30; 20:50 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:30; 18:30; 20:50 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15; 20:30 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 18:40; 20:50 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:15; 20:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:20 (en español); 21:50 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:00 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 20:40 (en español).