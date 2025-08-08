Estrenos en cines: terror, romance y comedia abren el mes en las salas

Tres nuevas películas llegan este jueves a cines de Paraguay, entre las que destaca el filme de terror La hora de la desaparición, la nueva película del director Zach Cregger, realizador del aplaudido filme de 2022 Bárbaro.

En esta nueva película, un suburbio de una ciudad estadounidense enfrenta una pesadilla cuando 17 niños de una misma clase del colegio local se levantan de sus camas una noche, salen corriendo de sus casas y desaparecen sin explicación aparente. La profesora de los niños y los padres buscan desesperadamente una respuesta al misterio.

La película es protagonizada por Julia Garner (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos), Josh Brolin (Duna: Parte 2), Alden Ehrenreich (Oppenheimer) y Benedict Wong (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura).

Comedia romántica y de fantasía

Otra novedad de la semana es la secuela de la popular comedia de 2003 Un viernes de locos, en la que Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan interpretaba a una madre e hija que intercambiaban cuerpos por accidente.

En Otro viernes de locos, Tess y Anna descubren que el intercambio mágico de cuerpos ha vuelto a ocurrir, pero esta vez las afecta no solo a ellas dos, sino también a la hija y a la futura hijastra de Anna.

Curtis y Lohan vuelven a protagonizar, bajo la dirección de Nisha Ganatra.

También se estrena hoy la comedia romántica Amores materialistas, sobre un caótico triángulo amoroso entre una mujer que trabaja buscando conectar parejas, su exnovio actor y un apuesto multimillonario.

Dakota Johnson (Madame Web), Chris Evans (Código: Traje rojo) y Pedro Pascal (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos) protagonizan bajo la dirección de Celine Song, realizadora de la galardonada película de 2023 Vidas pasadas.

Un clásico de Chaplin vuelve a la pantalla grande

En paralelo, se reestrena en cines esta semana el clásico La quimera del oro, protagonizada y dirigida por Charlie Chaplin, en el centenario de su estreno original en 1925.

Un clásico del cine mudo y considerado uno de los mejores filmes de Chaplin, La quimera del oro sigue a un grupo de desafortunados exploradores mientras buscan oro en los gélidos parajes de Alaska.