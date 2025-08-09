Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia presentan la serie “Solo por unos días”

“Cuesta hacer ficción y creo que esto ya no tiene vuelta atrás porque es una cosa diaria, porque así vamos construyendo industria”, expresó la cineasta Tana Schémbori, durante la presentación de los avances de “Solo por unos días”.

Este nuevo proyecto televisivo, producido conjuntamente por Maneglia Schémbori, Hei Films y Telefuturo, se viene grabando desde hace unos meses con un reparto integrado por Alicia Guerra, Paola Maltese, Lali González, Ato Gómez, Daniel Vuyk, Borja García-Enríquez, Silvia Flores, Sara Álvarez, Ana Paula Centurión, Ornella Facciuto, Nathan Melamed y otros.

“Algo hermoso que va a tener esta sitcom es que va a tener muchos actores invitados”, comentó Schémbori y afirmó que el estreno está previsto para el mes de septiembre.

“Somos más de cien personas trabajando en paralelo y es una locura, nunca hicimos una tira diaria con Tana y es muy complejo pero vamos para adelante”, expresó Maneglia.

La dupla cuenta nuevamente con Sebastián Argüello como co-director en esta comedia que mostrará cómo, en medio del caos, los vínculos familiares pueden fortalecerse.

La trama presentará a Mario y Vero, quienes son estafados al comprar una casa nueva y deben mudarse, junto con sus hijas, a la casa de Olga, la madre de Vero.

Lo que parecía una solución momentánea se complica con la llegada de la superficial hermana de Vero y su hija adolescente. En medio de tensiones familiares, choques de personalidad y situaciones hilarantes, esta comedia refleja cómo los problemas pueden ser la excusa perfecta para unir a una familia.

Dani Da Rosa, productor de la serie, destacó la complejidad que implica realizar una serie de ficción. “Uno tiene días de grabación, sonido, producción y es como entrar a un proceso de fábrica”, detalló.

El proyecto contará además con música original especialmente realizada por Joshua Dietrich y Derlis González.